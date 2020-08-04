大圍名城租盤騎呢設計　冷氣機「一開二」兩房共用　月租$5000起

香港土地問題嚴峻，單位裝修設計總是充滿「驚喜」，可說是沒到做不到，只有想不到。近日網上流傳一個大圍名城分房出租租盤，只見業主竟將冷氣機「一分為二」，讓兩間單人房共用一部，因而引起網民熱議：「隔籬房唔想開冷氣點算？」

【特別裝修設計：冷氣機一開二】兩間「單人房」由牆間開，而牆身頂部則有位置留空，並安裝了一部分體式冷氣機，相信是讓兩房共用。

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有網民近日在高登討論區以「租呢間屋，好熱但隔籬房唔想開冷氣點算？」為題發帖，指大圍名城有單位分房出租，但設計卻非常奇怪。從上載的照片可見，兩間「單人房」由牆間開，而牆身頂部則有位置留空，並安裝了一部分體式冷氣機，相信是讓兩房共用。

根據租盤介紹顯示，大圍名城一期二座及二期三座均有相似單位出租，包括單人房及雙人房，列明是共享家居，共用1廚房2廁所，家俬電器齊全，「乾淨企理，拎包入住」，租金為5000至8300元不等，已包水電煤及網絡費用。

帖文隨即引起迴響，網民紛紛熱議如何解決一部冷氣機兩房用的問題，有人建議可調較至25.5度，「自己加把風扇，抽濕完好涼」，亦有人認為照開可也，「唔想開冷氣個邊開窗開暖爐」。有網民則認為租盤完全不吸引，「而家住酒店包月都係7000起，至少有返一個人應該有嘅待遇」。

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（高登討論區）

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