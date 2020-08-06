羅霈穎屬鼠犯太歲？玄學家後悔：沒辦法救到她！曾教化解穿心煞

台灣資深女藝人羅霈穎（羅璧玲）猝逝消息震驚各界，過去命理專家詹惟中曾和節目《風水！有關係》到她位於八德路的工作室走訪，雖然她曾主持命理節目，對於風水有基本瞭解，但詹惟中仍發現部分瑕疵。

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詹惟中昨日（5號）表示，距離上次與羅霈穎見面已經近3年前，有去過羅霈穎上海的住處，也提到她生肖鼠，這一年犯太歲，聽到羅霈穎過世百般不捨。

詹惟中說，之前去上海的時候，羅霈穎招待他吃好幾次飯，「我看過上海的房子，氣場好得不得了，她覺得買到很高興，房屋眺望黃浦江，每個房間都沒有煞氣，我勸她說這裡不錯，她很高興很謝謝我。」

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詹惟中回憶，在7、8年前因節目錄影看過羅霈穎八德路住處，「以房間看比較弱一點。」也提到羅霈穎今年犯太歲，上海的住處會比較好一些，對於羅霈穎過世非常難過和震驚，透露聽到羅霈穎的不幸消息，當下眼眶泛紅。他很感謝羅霈穎生前對他的照顧，「之前也介紹很多的客人給我，我對她除了感謝還有百般的不捨。」

對於羅霈穎過世，詹惟中表示：「我對他百般不捨，希望她一路好走，慈悲對演藝圈後被照顧，羅姐是古道熱腸的大姐，房間確實有小問題有煞氣存在，距離上次我看到她是2、3年前，在演藝圈演藝圈深深感謝她，沒辦法救到她。」

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