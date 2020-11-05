艾莎尼颱風襲港｜直角轉彎？有無機會掛8號？天文台拆解力場真身

【艾莎尼颱風／熱帶氣旋／雙颱風襲港／超強颱風天鵝】踏入11月繼續有颱風吹襲香港。熱帶氣旋艾莎尼會在明日（11月6日）進入香港800公里範圍內，天文台會密切監察其最新動向。究竟今次颱風強度如何？會否掛8號風球？香港原來真的有「力場」保護？看看本文就知道了。

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天文台表示，熱帶氣旋艾莎尼會在明日（11月6日）橫過呂宋海峽，進入香港800公里範圍內，但預料其環流較細小及緊密。按照現時預測路徑，艾莎尼會在明日日間與本港保持一段距離；此外，一股東北季候風的補充會在週末期間抵達華南沿岸。預料艾莎尼進入南海東北部後會減弱，天文台將密切監察其最新動向。

天文台又預計未來9天天氣，氣溫會跌至最低21度。

未來九天天氣詳情如下 ▼▼▼

電腦/手機App check颱風強度 + 落雨閃電即時通知教學

在香港天文台網站有「熱帶氣旋位置和路徑圖」以及「熱帶氣旋路徑概率預報」，可看到颱風移動路徑、速度、以及風力等（中心附近最高持續風速），最重要是可以預計颱風何時會進入影響香港的800公里、400公里處，讓大家做足準備。

天文台App亦有「定點降雨預報」服務，提供未來2小時降雨預報和位置，同時可以知悉閃電位置，防止「被雷劈」。

查颱風強度 + 落雨閃電通知設定教學 ▼▼▼

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至於會否懸掛八號風球甚至十號風球，各個熱帶氣旋警告信號懸掛要求如下 ▼▼▼

香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身

逼港颱風急轉灣。 （天文台）

颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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更多詳情：「李氏力場」發功？逼港颱風黃蜂突急轉彎 天文台拆解力場真身

天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？

除了「力場」，原來颱風下香港相對安全還與台灣和呂宋島大有關係！

逼港颱風減弱與台灣、呂宋島關係 ▼▼▼

更多詳情：颱風冷知識｜天文台拆解逼港颱風減弱 香港安全竟靠台灣、呂宋？

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