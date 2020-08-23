4歲子破壞丈夫汽車模型　日本「多功能老婆」超班手藝救車防家變

意外爛掉了的東西如果可以被修復，新型態若更勝從前，就不用耿耿於懷。曾演出劇集《多功能老婆》的香港男藝人周柏豪，2012年因意外打翻玻璃杯而發表「玻璃杯潮文」，其感悟「發現打碎了的玻璃碎，竟然比起平日那個形態更美」深入民心。早前（18日）日本一位「多功能老婆」發現丈夫的汽車模型被4歲兒子「辣手摧毀」，雖然她未必有周柏豪的文采及哲學思維，但憑一雙巧手，成功救回模型避免「家變」。

有日本媽媽網民指其4歲兒子破壞了爸爸的愛車模型。（Twitter「bafiwo」圖片）

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事源一位日本媽媽早前（18日）於Twitter圖文並茂表示，4歲兒子不小心破壞了丈夫的汽車模型，從相片可見車身嚴重毀壞，車軚甩脫，媽媽為免釀成「家變」，靈機一觸將計就計改造模型。

她為車身重新上色噴漆，讓本已甩轆的模型車看起來像一輛壞車，為突出其廢棄感覺，然後她再用木條、沙律菜等搭建背景，讓模型車搖身一變，彷彿停泊在無人郊外，旁邊更有殘舊路牌及籬笆，至於被兒子破壞至甩掉的車軚則挨在車身，更顯蒼涼。

圖片引起日本網民激讚，甚至引起台港兩地網民討論，大讚「老婆才是高手」，亦有人擔心「兒子再不小心破壞多一次」。

（Twitter「bafiwo」）

【同場加映】日本鵪鶉蛋包裝寫「請享用健康的生命」 網民唔忍心食農場咁解釋

日前一張鵪鶉蛋的照片在日本Twitter被瘋傳，包裝上有一張朝氣勃勃的鵪鶉照片，上面寫着「命のカプセル」（生命膠囊）、「元気な命をまるごとどうぞ」（請享用整個健康的生命），拍照的網民說看完包裝後根本吃不下，有網民就留言說看完後覺得應該拿蛋去孵化，不忍心吃掉，「像鵪鶉媽媽在叫別吃牠的蛋」，帖文引來3.5萬個轉發和評論，有人開始搜尋鵪鶉相，說長得可愛。

日本網民日前上載照片，說一盒鵪鶉蛋的包裝放了張可愛鵪鶉照片，令人不忍心吃。（Twitter圖片）

👇👇👇農場特意幫鵪鶉拍寫真👇👇👇