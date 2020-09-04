灣仔開篷車暴雨下唔開車頂　司機撐傘擋雨　網民：好浪漫的堅持

天有不測之風雲，突如其來的大暴雨，應該是開篷車司機最大的挑戰。近日一張照片在網上瘋傳，只見馬路上的開篷車遇到大雷雨，但司機繼續「堅持」自己，沒有開啟可摺疊式的車頂，反而撐起雨傘，經歷風吹雨打的浪漫，此情此景令人一秒爆笑。

馬路上有開篷車正遇到大雷雨，但司機繼續「堅持」自己，沒有開啟可摺疊式的車頂，反而撐起雨傘。（網上圖片）

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近日各區不時有難以預測的大暴雨，一般而言開篷車司機都會將可摺疊式車頂開啟，避免「照頭淋」以及弄濕車廂，但從照片可見，灣仔區正下着大雨，該部黑色開篷車竟沒有開啟車頂擋雨，反而擔起傘來，畫面相當幽默。

網民看完照片質疑司機是否不懂怎樣開車頂，更演繹其內心對白：「今日偷偷地拎咗爸爸架車出去威，點知落狗屎，我又唔識關咗個篷」，但亦有人相信或許是車頂壞了，唯有「頂硬上」。有網民則笑言獲贈免費洗車一次，還包括內籠，非常化算。

近日各區都有突如其來的閃電雷雨，遇到雷暴又要如何自保呢？所以每當有閃電、雷暴，大家就要做好以下措施了，原來連電話、雨傘都未必可用！

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