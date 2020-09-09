可愛女生「蘿莉裝」與退役士兵甜蜜合照　網民一個特徵驚爆是男的

男友退役女朋友當然開心，日前一張照片在內地網絡瘋傳，稱一名精緻可愛的女生接士兵男友退役，本來沒有什麼特別，但後來有人爆料女生竟然是男的，並指他們是同性戀，引來大批網民熱論和轉發；有網民認出女生是微博博主「睡兔初空」，當事人及後在微博發文反駁，痛斥全都是編造的故事，事件對他造成困擾。

穿軍服的男生戴著「光榮退伍」的背帶，和穿可愛「蘿莉系」裙子的女生合照。（微博圖片）

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這張甜蜜的合照在內地熱傳，當中一名穿軍服的男生戴着「光榮退伍」的背帶，一手攬着身邊穿可愛「蘿莉系」裙子的女生合照，另一張圖片則見女生把頭依在男生的肩膀上，親蜜合照。

女生長着一雙大眼睛，瓜子般的尖臉和白皙的皮膚，十分清麗可愛，不少網民都紛紛表示羨慕，不過亦有網民從女生在車廂中拍攝的側臉照片察覺不妥，因為相中女生有喉核，懷疑她其實是男兒身。

網民從女生在車廂中側臉照片察覺不妥，因為竟發現女生有喉核，懷疑她其實是男兒身。（微博圖片）

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更有網民稱：「這幾張照片故事大概講的是，基佬為迎接小哥哥部隊退役歸來，特意化女裝相迎」，及後有網民認出事主其實是微博上的紅人「睡兔初空」，他是一名喜歡穿女裝的可愛男生。

事後，「睡兔初空」在微博反駁，表示沒有授權轉發照片，而所謂的新聞全都是編故事，這些誹謗已經對他造成困擾，希望大眾「不要再以訛傳訛這些開局一張圖內容全靠編的東西了」，並保留追究的權利。

雖然「睡兔初空」否認文字的內容，但他漂亮的女裝打扮令大批網民震驚，有女網民指看到她覺得比自己更加女人，也大讚他漂亮，「大家喜歡你的顏也是真的」、「感覺就很像女的，臉幾乎沒有瑕疵，手指甲也是整齊乾淨，這是真的女裝大佬阿」、「突然有一種男生好像也不錯的想法」，有人網民則仍然難以相信，「你要是男的，我把手機吃了」。