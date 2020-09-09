韓網紅低胸短裙行IKEA　一坐低心口擺枱面　網民錯重點：會壓壞吧

南韓美女實況主Velvet外型甜美，同時擁有魔鬼般火辣身材，在網路上累積高人氣。她近來現身IKEA閒逛時，將過程用影片記錄下來並PO網分享，畫面曝光後，大尺度穿搭及傲人胸圍，頓時成為外界關注亮點！

一坐底心口擺枱面！網民：「會壓壞吧？」、「壓壞桌子要賠多少錢？」……點圖逐格睇南韓美女網紅低胸短裙行IKEA▼▼▼

+ 26 + 26 + 26

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

畫面中，Velvet一邊悠閒逛IKEA，同時不忘在鏡頭前一一介紹賣場的設施與美食。然而，在這長達近10分鐘的影片裡，大部分網友幾乎沒太注意她的解說內容，而是將重點擺在她火辣又傲人的身材！

▼▼▼點圖看更多南韓美女實況主Velvet美照▼▼▼

+ 21 + 21 + 21

當天，Velvet穿著淺粉色緊身無袖連身短裙，搭配深粉色外套，加上她將包包斜背，肩帶剛好卡在胸部位置，讓原先就相當傲人的胸圍更顯巨大，用餐時，她更直接將雙球隨意擺放在桌上做為支撐，最後逛累了直接躺在沙發上，一舉一動都讓網友狂噴鼻血，不少人笑說羨慕掌鏡者，性感撩人畫面也在網路上掀起不小討論度。

相關圖輯：AV女優極誇身材疑造假 田中瞳曬X光照闢謠 網民發現更驚人真相（點圖放大▼▼▼）

+ 17 + 17 + 17

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】