每日痾200公升小便？台男痾到虛脫坐輪椅　醫生一睇揭恐怖隱疾

一般成人無論身高體重，每天排出尿量應為1千～2千毫升，台灣一名年輕男子卻因為「尿到虛脫」被媽媽推進診間，他表示半個月前「出車禍」撞擊頭部，有輕微腦震盪，從此變得非常多尿，不到一小時就得跑廁所，家人擔心是腎虧，還抓草藥讓他服用，情況卻越來越糟，當地醫生一驗竟揪出不單純病情。

醫生：「每天上廁所什麼都不用做了。」台男患恐怖隱疾痾到虛脫（點圖放大↓↓↓）

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不要小看身體的液體，當心是疾病來攪局！台灣腎臟科醫師洪永祥在節目《醫師好辣》中分享曾收治一名年輕男子，被媽媽推進診間，表情疲憊又痛苦。他自述半個月前出車禍，騎摩托車撞到頭而出現輕微腦震盪，出院後身體發生奇怪變化，變得非常多尿，不到一小時就得跑一次廁所，初期以為是喝水排尿的生理現象，直到嚴重影響社交、不敢出門才驚覺不對。

某天半夜男子仍忍不住連跑廁所，被媽媽撞見，她認為兒子年紀輕輕狂跑廁所，一口咬定是「腎虧」的表現，因而抓中草藥幫他調養身體，豈料不僅狀況沒改善，小便反而更多、身體更虛弱，最終尿到虛脫就醫。

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洪永祥說，替男子驗小便發現滲透壓很低，小便清清如水，幾乎沒有濃縮，加測抗利尿激素答案呼之欲出，就是「尿崩症」。他解釋，人們的腎臟有腎絲球，假如腎絲球每天需過濾兩百公升的水份，轉而濃縮成尿液排出，「如果這兩百公升都變成尿液出來，兩百公升是多大？大的寶特瓶才兩公升，等於一百瓶大的寶特瓶，每天上廁所什麼都不用做了。」

洪永祥解釋，腎臟具有濃縮功能，當水份到集尿管後再回收99%，因此一百瓶的水份只會排出一瓶兩公升的尿液，而發出「回收訊號」的就是腦下垂體分泌的抗利尿激素，由於男子發生車禍撞擊頭部，影響腦下垂體抗利尿激素分泌，腎臟無法回收水份，才會大量的排出。

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最後使用抗利尿激素的鼻噴劑治療，男子開始排出濃縮過的尿液，到廁所小便的次數也逐漸減少了。洪永祥指出，尿崩症分為「中樞神經型」及腎臟壞掉無法濃縮小便的「腎陰性尿崩症」，很多台灣男生一出現頻尿就被當作腎虧治療，事實上這是兩回事，務必尋求專業醫師診斷。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】