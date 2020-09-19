小鬼黃鴻升初判死因！1分鐘了解主動脈剝離　台醫生教3招控制血壓

台灣男星36歲黃鴻升（小鬼）因主動脈剝離造成血管阻塞，16日於住家猝逝，喚起大眾對健康的重視，YouTube頻道「照護線上」影片提及，主動脈剝離奪命之兇狠，會讓患者在幾秒內撕裂性胸痛，在60至70歲男性身上尤其常見。

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人的血管壁分「內層」、「中層」、「外層」，主動脈剝離後，內層與中層分離形成假腔，這時血液流到錯誤的假腔，導致大腦、腸子、腎臟、雙腳等器官接收不到主動脈送來的血液，因而產生缺血性症狀，像是急性心衰竭、腦中風、腸缺血、急性腎衰竭、肢體缺血，甚至是死亡，是非常可怕的急重症。

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主動脈剝離會產生強烈撕裂性的胸痛、上背痛，痛感延伸至脖子、下背，「患者可以幾秒內從不痛，演變成這輩子從未經歷的痛感，可說是此生最痛的胸痛」，而要避免主動脈剝離，可從3點控制血壓，「超過40歲後在家放血壓計」、「有抽菸習慣趕快戒掉，菸草對血管也很傷」、「運動、控制體重，減少血管動脈粥狀硬化的機會」。

連接心臟的升主動脈剝離最凶險，1小時上升1%死亡率。（YouTube@醫師好辣）

台灣醫師甘宗本曾在節目《醫師好辣》提及，連接心臟的升主動脈剝離最凶險，1小時上升1%死亡率，症狀「痛如刀割」，高血壓及馬凡氏症是高危險群，而馬凡氏症有4個特點，長得特別高、體形佝僂、胸腔漏斗胸、蜘蛛指，例如：握手時大拇指超過小指、握住手腕大拇指跟小指可以對扣，都是蜘蛛指的現象。

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