盤點18區離婚率　高學歷高收入少離婚？　最高離婚率區窮人多

【香港離婚率統計／我們離婚了／最差婚姻、姻緣地區】韓國將推出綜藝節目《我們離婚了》，引起網民熱論。其實現代愛情故事的離離合合已太平常，兩個人即使有緣走在一起，熱戀過後未必能廝守到老，《香港01》從政府資料統計全港18區離婚率及數字，發現離婚率較低的區域，普遍來說教育程度（學位課程）及收入中位數較高，而離婚率較高的區域，似乎與教育程度關聯較低，但多屬收入中位數較低的區域，難道真的是貧賤夫妻百事哀？

大埔區：林曉峰和康子妮早前宣布離婚，結束18年夫妻關係。（VCG）

娛樂圈8對已離婚的童話夫妻 邊對最深刻？▼▼▼

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根據《香港的女性及男性主要統計數字Women and Men in Hong Kong Key Statistics 2020年版》，1991年至2019年間結婚數目每年都有3萬多宗至5萬多宗，而離婚數字則由1991年的6295宗，大幅上升至2019的21,157宗。

撇除人口增長影響，粗離婚率（即獲頒布離婚令數目相對年中人口比率）仍急速增加。2019年以每千名人口計算的粗離婚率是2.82人，1991年則是1.11人。

1991年至2019年結婚數字如下▼▼▼

1991年至2019年離婚數字如下▼▼▼

邊區離婚率最高？

離婚原因很多，包括兩人性格不合或對生活各有要求，居住區域又是否有影響呢？《香港01》從《按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料 Population and Household Statistics Analysed by District Council District 2019》整理出全港18區離婚率及數字，發現中西區、西貢及東區相對其他區離婚率較低，而離婚率最高的是哪一區呢？以下圖表一一話你知。

即睇 香港各區離婚率排行10-18位▼▼▼

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即睇 香港各區離婚率排行1-9位▼▼▼

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收入愈低地區域離婚率愈高？

至於俗語有云「貧賤夫妻百事衰」，家庭收入是否影響婚姻關係呢？由於學歷與收入有關，將三者作出比較，或許能看出端倪。

香港18區離婚率與收入中位數對比：

香港18區離婚率與教育程度（學位課程）對比：

從以上圖表可見，收入中位數和教育程度（學位課程）較高的區域，離婚率相對較低，其中以全港最低離婚率的中西區為例，該區每戶收入中位數達41,400元，是全港第二；具學位課程以上教育程度的居民比率達45.4%，亦是全港第二。全港收入及學歷最高的灣仔區，離婚率則是全港第6低，亦屬於離婚率較低的區域。

而離婚率較高的區域，收入中位數和教育程度（學位課程）相對較低，以最高離婚率的深水埗區為例，該區每戶收入中位數為達24,300元，僅高於離島的22,500元，以巿區來說是則是「最窮」區域。

如單以離婚率與學歷比較，雖然教育程度（學位課程）較高區域的離婚率普遍較低，但當中亦有多個區域的數據顯示兩者沒有必然關係。