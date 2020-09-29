美國大選｜特朗普對黑人貢獻比奧巴馬更大？　3個數據圖揭真相

【美國大選民調2020／黑人待遇／種族問題】舉世觸目的美國總統大選將於11月3日舉行，現任總統特朗普（Donald Trump）與主要對手、前副總統兼民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）將爭奪下任總統寶座。種族歧視向來是美國社會的重要議題，隨時會左右選民投票意向。 特朗普今年6月初曾於Twitter聲稱，他是繼前總統林肯（Abraham Lincoln）後，為黑人貢獻最大的總統，指在其領導的政府管治下，黑人失業率、貧窮率和被捕率都是史上最低。《香港01》整合美國2001年至2020年黑人失業率、貧窮率和被捕人數的數據，發現奧巴馬（Barack Obama）雖是美國史上首位黑人總統，但他在任時，黑人失業率及貧窮率反比喬治布殊及特朗普在任時高，相信與2008年爆發金融海嘯有關。

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美國總統特朗普今年6月初曾於Twitter聲稱，他是繼前總統林肯（Abraham Lincoln）後，為黑人貢獻最大的總統。（特朗普Twitter）

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究竟美國黑人待遇及生活是否如特朗普所言得到改善？《香港01》整合聖路易斯聯邦儲備銀行（St. Louis Fed）、統計網站Statista及美國司法部「青少年司法與犯罪預防辦公室」（OJJDP）2001年至2020年間美國黑人失業率、貧窮率和被捕人數等數據，發現特朗普任總統後，3項數據均出現下跌趨勢。

2001至2020年間，美國黑人失業率趨勢▼▼▼

喬治布殊於2001年入主白宮時，當時黑人失業率為7.9%，其後一直徘徊在7.4%至12%之間，惟2008年爆發金融海嘯，各行各業都大受影響，小布殊於2009年初卸任時黑人失業率高達13.4%。其後奧巴馬接任總統，當時陷入金融海嘯後的低潮，美國經濟低迷，黑人失業率高企，至2010年1月攀至17.3%頂峰；奧巴馬於2011年9月推出近4500億美元方案刺激經濟和就業，終令黑人失業率調頭向下，自此呈下跌趨勢，至他卸任時跌至7.9%。

美國經濟在量化寛鬆下漸漸復元，特朗普2017年上任時黑人失業率為8.3%，因經濟繁榮就業情況持續改善，至2019年9月最低跌至5.1%。

從數據可見，雖然奧巴馬任內的黑人失業率較其上任或下任的總統為高，但經濟狀況是影響就業的最大因素，而其任內推出刺激經濟措施後，黑人失業率持續改善，甚至可能令特朗普繼任後亦受惠。

2001年2019年間，美國黑人貧窮率趨勢▼▼▼

黑人貧窮率方面，奧巴馬在任時，黑人家庭的貧窮率較高，2011年時高達24.2%，2016年始回落至19%。而特朗普在任時，貧窮率逐年下跌，2017年為18.2%，2019年已跌至16.3%，為18年來最低。

2001年2018年間，美國黑人被捕趨勢▼▼▼

黑人被捕人數方面，喬治布殊上任時每10萬名黑人就有10,522人被捕，隨後數年被捕人數一直平穩，徘徊在9691至9890人之間，2007年後被捕人數開始呈下降趨勢，奧巴馬上任時被捕人數為9141人，到特朗普任總統時進一步下跌至6269人，2018年更跌至6110人。比起2001年時，2018年的黑人被捕人數足足下跌4412人。

一般美國民眾對「特朗普治下黑人過得更好」的說法有不同觀感

從數字上清晰見到，特朗普任內的黑人失業率、貧窮率和被捕率都較奧巴馬及喬治布殊執政期間更低，雖然有關數據與經濟或教育政策息息相關，但特朗普以此作為個人功績亦不算謊言。可是，一般美國民眾對「特朗普治下黑人過得更好」的說法卻有不同觀感，觀感更會因不同政治立場而大相逕庭。

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）於2020年7月27日至8月2日於網上調查11,001名美國成年人，當中有9114人為登記選民，了解他們對種族議題的看法。

民主黨及共和黨支持者對黑人待遇看法▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

調查發現，44%受訪者認為黑人於美國生活比白人困難得多，比2016年大選時增加9%；32%人認為有少許困難，僅23%人認為不再有困難。

若分為民主黨及共和黨支持者，會見到明顯差別。74%拜登支持者認為黑人於美國生活比白人困難得多，比2016年時57%希拉里支持者認同此說法多17%。不過支持特朗普的人中，僅得9%認為黑人於美國生活比白人困難得多，較4年前的11%更低。

調查又問到是否同意白人得益於黑人沒有的社會優勢，34%受訪者認同，比2016年時多11%。同樣地，民主黨及共和黨支持者的看法有極大差別。59%拜登支持者認同說法，特朗普支持者則僅得5%人認同。

特朗普/拜登支持者支持原因逐項睇▼▼▼