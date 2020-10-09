台男連續四日打嘶嗌　邊行房邊打嗝極崩潰　衝刺一刻奇蹟好返？

打嗝打不停實在好困擾！台灣一名40歲男子，因施打含有類固醇的止痛針後開始打嗝，嘗試多種偏方，甚至服藥都沒改善，連續狂嗝多日。即使打嗝不斷但生活還是要過，第4天時他與老婆恩愛行房，過程中嗝聲未斷，沒想到在最後一刻「發射出去」後，打嗝突然停止，讓醫師超驚訝。

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打嗝經驗人人有！台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘在《醫師好辣》節目中分享期刊上的有趣案例，國外曾有一名40歲男子主訴背痛一個月，服用止痛藥都沒效，直到痛到受不了就醫針對疼痛點施打局部類固醇，疼痛感立即消失，但在6個小時後竟開始打嗝，「類固醇這個藥本身是會誘發打嗝，其他藥物也會，精神科的藥、柏金遜症的藥，有的人吃了會誘發打嗝。」

男子因為藥物引發的打嗝反應止不住，錢政弘說，他一開始嘗試各種偏方，像是喝水、找人嚇自己，國外甚至也有「拉舌頭」刺激咽喉的方法，卻未見改善，他無奈被打嗝折騰了4天。

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錢政弘指出，即使打嗝生活還是要過，打嗝邁入第4天男子與妻子行房進行「雙人運動」時，過程中仍持續打嗝，好笑又尷尬，沒想到在最後一刻「發射出去」的瞬間，打嗝竟突然停止了。該新奇個案後來也登上醫學期刊。

錢政弘解釋，醫學解釋認為男生在射精時會刺激交感神經興奮，當交感神經興奮會抑制另一個反射停止，而打嗝即為迷走神經刺激的反射現象。可能男子射精時情緒高漲，使另一個反射停止，意外治好他的打嗝。若沒有另一半，單人運動或許也行。

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