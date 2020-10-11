貨van司機揸車玩電話極危險　網民怒斥咪害人　仲有2件事睇唔過眼

駕駛時不能用電話是常識吧！網上瘋傳影片，顯示一名輕型貨車司機一邊玩手機一邊駕駛，望電話的時間幾乎比望向前方的時間更多，令人睇片已覺得「牙煙」。不少網民紛紛直斥片中司機駕駛態度惡劣，認為其行為直接影響其他駕駛者的安全；亦有人批評該司機載客時沒有戴好口罩，以及質疑為何他會讓家人「跟車」。

有貨車司機被拍到邊駕駛邊用電話的影片，網民狠批行為極危險。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

一段有關輕型貨車司機的短片於不同駕駛群組瘋傳，轉載片段的內容提及司機的車牌及其所屬電召車台資料。片中可見，穿着灰色上衣、戴眼鏡的司機疑正駛至屯門公路，車頭放有兩部電話，其手中亦有另外一部。影片中他一邊駕駛，一邊以左手按電話，不時看着手中的電話屏幕；右手則扶住軚盤，間中看着前方路況。

根據轉載訊息，拍片者指司機差點「行錯路」；而車頭的副駕座位亦另有一名婆婆，相信是司機的家人，她更沒有戴好口罩。司機於長約40秒的影片中維持邊用電話邊駕駛，拍片者於片段中沒有斥責司機，亦未有交代司機的行為維持多久，但狠批司機「咁嘅駕駛態度，遲早炒車」，呼籲其他使用電召貨車服務的人要留意。

網民看過轉載片段都非常驚訝並大派「嬲嬲」，直指涉事司機行為過分，一旦發生意外便會危害其他道路使用者，「平均嚟講，佢望手機時間多過望條路」、「所以屯公成日炒車多得呢類人」。

有人則質疑，call車時很少會遇到車上另有乘客「跟車」，引來網民分享類似經歷，「我都試過上車前座有個女人喺度，我心諗你帶住女就唔好開工啦，一路打情罵俏一路揸，我一家大細喺後面幾無奈」、「試過一次call van，佢車住個女人，仲要抱住個細路，我又冇咁樣拍片，唔係佢實冇得揸」。

唔止司機要小心！作為行人也要遵守交通規則，以免發生意外危害他人安全，有司機日前上傳車Cam片，可見1名大叔在杏花邨杏花新城前橫過馬路，有車駛至即伸手「畀個5」便「掂行掂過」。大叔不忿司機未有留意到他，與司機口角，稱「呢度商場出口」、「唔喺呢度過邊度過？」，最後更追車尾拍照，非常危險。 ↓↓↓點擊圖片觀看事發情況！↓↓↓

有司機上傳影片，批評遇到行人橫過馬路，舉手便以為「老馮畀你過咁」。（fb「柴灣人柴灣事」影片截圖）

👇👇👇同場加映：學車學不到的事👇👇👇