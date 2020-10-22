請家庭教師要求十項全能　要精力充沛兼陪伴旅行　網民：請局長咩

聘請家庭教師不罕見，但要請個十項全能的就不容易。近日一則招聘家庭教師的告示在網上流傳，當中長列10多項工作要求，除了指導孩子做功課及應付學校課程外，還要制定額外的學習計劃、處理行政工作及陪伴旅遊等，令網民震驚，有人更批評「佢係咪請代母？代教養？生佢嘅父母仲要做咩？」

一則招聘家庭教師的告示在網上流傳，當中長列10多項工作要求，除了指導孩子做功課及應付學校課程外，還要制定額外的學習計劃、處理行政工作及陪伴旅遊等。（示意圖，GettyImages）

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有港媽於facebook的私人上門補習群組發出招聘家庭教師告示，列出11項工作要求，如監督K2及小一的學校課程和作業、負責孩子學校及其他活動，並要制定額外課程計劃，另外又要求協調其他家庭員工，包括廚師、傭人及司機，處理簡單行政工作。不過最令人震驚的是，所招聘的家庭教師還要陪伴孩子旅遊，及處理和協助緊急事宜。

「家庭教師」工作要求詳情▼▼▼

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招聘告示對應徵者的要求亦相當高，不但要大學畢業主修教育，有幼稚園或小學教學經驗背景優先，並有建立個人興趣，如音樂、藝術、烹飪等，希望聘請長期穩定工作，星期一至五5天工作，星期六半天工作。

有網民表示工作要求高過教育局長職位，直言是聘請「十項全能」的人，亦令人好奇人工如何，「全部都好合理，如果肯每月畀10萬、8萬請的話」。有人則認為告示同「代母」沒分別，只是並非代生，而是代教，「咁生佢嘅父母做啲咩？」

早前一篇招聘告示亦引起網上嘩然，皆因該港媽竟以日薪180元、聲稱時薪52元聘請保母，但職責要求卻非常離譜▼▼▼

港媽以日薪180元、聲稱時薪52元聘請保母，但職責要求卻非常離譜。（01熱話製圖）

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