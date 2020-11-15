浙江婦只顧玩手機　幼兒溺水掙扎3分鐘險死　向店方索賠150萬元

現代人手機不離身，家長就連親子樂時間都注視着幕，隨時因一時忽略發生悲劇！浙江省溫州1名婦人今年9月帶幼兒到兒童游泳池，套着救生圈的幼兒突然「倒豎葱」遇溺達3分鐘，被其他客人發現救起時，當下已沒有呼吸，幸經搶治後救回一命。幼兒的父母事後向店方索賠150萬人民幣（約176萬港元），店長則指控涉事母親在事發時只顧玩手機，認為雙方都有責任。

浙江省溫州市1名婦人帶幼兒到兒童泳池，但未有多加看管，幼兒遇溺達3分鐘，幸被其他客人救起，經急救後保住性命。（網上影片截圖）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

事發於今年9月28日，浙江省溫州市1名婦人帶着幼兒到「母嬰生活館」游泳，惟其間沒有多加看管孩子，獨留幼兒在小型游泳池內；不久，本來套着救生圈的幼兒突然「倒豎葱」浸入水中。閉路電視片段看到幼兒不停掙扎，後來沉入池底，池旁一直沒有人察覺，直至3分鐘後才有1名男子發現，並將幼兒救起。

據孩子的父親指，孩子被救上水時已沒有呼吸，送院轉至深切治療部搶救，幸好保住性命，1星期後便能出院，但經過今次意外，孩子身體變得很差，更不時發燒、肚瀉等。孩子的父母向店家索賠150萬人民幣，但店長指控嬰兒母親在事發時一直在其他地方玩手機，店員也忙於工作，認為雙方都有疏忽，店方對索償的金額難以負擔，仍正與該對家長商討賠償問題。