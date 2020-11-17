誤闖住宅區水溝　男子「自衞」開槍　巨鱷頭部中彈人道毀滅

馬來西亞砂拉越州一條體重估計超過800公斤的大鱷魚上周四（12日）突然出現在一個住宅區的水溝內，居民飽受驚嚇，期間有人拿出手槍射向巨鱷頭部，牠沒有即時斃命，惟已告身受重傷；當局接報後派員到場出動堆高機（叉車）將巨鱷載走，惟牠因為傷勢嚴重，最終要被人道毀滅。

砂拉越的街道及住宅區不時有巨鱷出現，日前一條超大鱷魚現身林夢（Limbeng），懷疑牠是因為近期河水水位高漲而游到住宅區的大水溝內，不少居民被其龐大身軀嚇倒，加上水溝鄰近學校，一名男子於是掏出手槍轟向巨鱷頭部，但牠沒有即時斃命，反而更加激烈掙扎，5名男子試圖合力將牠拉上路邊，但未能成功，只好趕緊通知消防局。

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該條巨鱷身長逾5米，重達800公斤，經查證後發現牠屬於銅鱷（Buaya Tembaga）品種，估計已有80歲。消防局表示，巨鱷頭部中槍後才接獲電話通知，隨即派員前往捕鱷，以及用叉車協助將牠載走。不過，因為巨鱷傷勢已嚴重到無法治療，最後只好人道毀滅。

當地傳媒報道，一名男子事後到警局自首，承認曾開槍射中巨鱷頭部，但強調是出於「自衞」。砂拉越林業公司（Sarawak Forestry Corporation, SFC）表示，該名男子本應立即致電SFC、警局或消防局派員到場處理，而非開槍射鱷魚，案件現已列作涉嫌殺害受保護野生動物進行調查。