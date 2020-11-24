2小時狂飆500公里　意警林寶堅尼「速遞」完成腎臟移植

意大利羅馬傑美立醫院（Gemelli Hospital）一名病患上月20日獲安排接受腎臟移植手術，惟善心人所捐贈的腎臟卻遠在約500公里外的北部城市帕多瓦（Padua）；警方接獲求助後派出一輛林寶堅尼（Lamborghini）警車，以時速230公里行駛，成功將器官安然送到醫院。

該名病患當日獲安排接受緊急腎臟移植，為了將運送時間縮到最短，警方通常會出動直升機，然而傑美立醫院附近並無可以讓直升機降落的地點，於是改派型號為「林寶堅尼Huracán（Lamborghini Huracán）」的警車來完成任務。

警方表示，如果換作是一般警車，這趟車程約需時4小時30分鐘，而裝有警笛及特製冷藏庫的林寶堅尼擁有610匹馬力，由零加速至100公里只要3.2秒，可以平均時速230公里行駛，結果只用了約2小時便將器官送到醫護人員手中，讓醫生順利完成手術，拯救了病人生命。

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警方事後在Twitter發文稱：「多謝我們的林寶堅尼Huracán，協助及時送上病人所需要的腎臟。這證明拯救生命並無須超能力，只需要團結、技術和效率。」500公里相當於由新幹線東京站到新大阪站的距離，如果搭乘新幹線，最快需要約2個半小時，換言之該架林寶堅尼Huracán當日跑得比新幹線還要快。

有網民留言稱「警方人員的駕駛技術也太厲害了吧，救人一命果然是最重要的事」、「最重要的是拯救了病人寶貴的生命，好感人」、「始終性命攸關，謝謝警方的合作和付出」。