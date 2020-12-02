大馬網紅100%神還原富岡義勇！真實身份引網民尖叫：原來是大美女

Cosplay（角色扮演）是動漫圈內常見的次文化，裝扮者需要注意妝髮、服裝、背景等各方面的細節去還原動漫中的人物，今天為你介紹的這位「Hakken 八犬」就是其中的佼佼者。人氣超高的他擁有80多萬粉絲追蹤，不光各種角色都能駕馭，真實性別揭曉後也讓粉絲相當吃驚。

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八犬是來自馬來西亞的coser，雖然他的真實性別是女生，不過cos的對象主要都是男性角色。八犬不僅五官非常精緻，他也知道該如何呈現角色的特徵，像是扮演《排球少年》的及川徹時就被大讚「很有少年感」，到了《火影忍者》中的宇智波鼬時眼神又透露出殺氣，即使風格不同也能夠完美表現出來。

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不只在妝容上下足功夫，八犬對照片背景的要求也很高。像是之前為了cos出《JOJO的奇幻冒險：黃金之風》的角色，八犬一行人甚至前往動漫設定的義大利取景。雖然作者荒木飛呂彥的畫風獨特，八犬仍做出了高度的還原，就連PTT的網友也轉發大讚「場地還原太神了」、「訂做cos服真的很用心」、「好像可以聽到BGM」。

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除了男裝cos，八犬也曾貼出自己穿著和服的女裝扮相，有別以往的風格讓粉絲們都看呆了，紛紛稱讚「美到逆天」。不過八犬解釋，自己對洋裝興趣不是很高，所以這類的照片可能只會出現這一次。可以說，不管是男裝還是女裝，八犬都能夠憑著自己cos的技巧輕鬆掌握，被粉絲稱為「最帥coser」真的是當之無愧啊。

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