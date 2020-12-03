「手繪舒淇」觸發中台網絡罵戰！內地網民狠批醜樣　原照片揭真相

67歲的顏振發擔任台南全美戲院繪師，其高超的手繪電影海報技巧，讓他被封為台灣「國寶畫師」，不論是Marvel超級英雄還是已逝球星高比拜仁（Kobe Bryant）肖像，又或者是陳時中等「防疫五月天」畫作，顏振發的作品每次都驚艷民眾，各大品牌名人如Gucci、華納音樂、蔡英文等也都爭相與之合作，近期他受時尚雜誌VOGUE邀請，描繪女星舒淇，卻引起不同討論。

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顏振發手繪舒淇引發中台網絡罵戰！點圖畫作及原照片對比圖 「走樣」背後原因竟然是…（點圖放大↓↓↓）

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事實上顏振發因作畫超過五十年載，長年用眼過度，導致視網膜破裂未及時就醫，目前有一邊的眼睛視力模糊，雖然顏振發本人表示不影響創作，也表示「會一直畫下去」，但仍讓許多台灣網友大感不捨，近期他也與戲院合作，開設手繪看板文創研習營，期望將技術傳承下去。

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