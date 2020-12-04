陸網瘋傳《三十而已》江疏影暴肥至60公斤！背後真相笑壞網民

近來因為陸劇《三十而已》而人氣再度飆升的內地女星江疏影，二號晚上參加完「COSMO时尚盛典」後，在微博發文表示「餓了一天…此刻已無力吃飯」，沒想到被工作室的工作人員回應吐槽正在點外賣，而且還曬出她120斤（60公斤）的體重，沒想到就登上了熱搜，工作人員想讓她曬出真實體重回應，卻發生意想不到的事。

江疏影120斤（60公斤）體重照片曝光後，工作人員還強調「沒有人踩秤！沒有人掛在她身上！！！沒有作弊，她今天就是120」，立刻引發網友熱議，還登上熱搜，三號一早江疏影工作室的微博發文透露，與江疏影的對話截圖，還表示「女明星本人很著急」！

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只見工作人員讓她拍一個真實體重來回應，不過江疏影曬出體重計的照片，直呼「秤沒電了」，網友看了都笑噴「女明星哭死了」、「完了完了，全網都知道江疏影體重了」、「快給姐姐送個新秤」、「秤壓壞了嗎」。

不過隔了一個多小時，江疏影終於在微博發文辟謠，曬出她真實體重數字只有47公斤，因此她忍不住表示「脫禮服脫鞋是對秤最起碼的尊重」，還考大家「問題：求禮服和鞋共計多少斤？」。

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