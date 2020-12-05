2021年更慘？疫苗問題、大災難勁過疫情？　各預言家預測一文看清

【2021年預言／印度神童／預言家】2020年新冠肺炎席捲全球，各國同受疫情影響，不少預言家都被指成功測試到疫情而聲名大噪，而這批預言家近日不約而同發表了2021年預言，且一致打破「明年會更好」的公眾期望，共通之處卻是個「慘」字。聲稱精於占星術的印度神童Abhigya Anand（阿南德）、綽號「千里眼」的波蘭預言家Krzysztof Jackowski（傑可夫斯基）及擁有「靈力」的英國靈媒Nicolas Aujula（奧朱拉），均對來年景況抱悲觀態度，部分預言來年會有比肺炎疫情較嚴重的「大災難」、爆發疫苗問題、甚至即將發生嚴重軍事衝突，下文將詳列他們的重大預言。

左起：英國靈媒Nicolas Aujula、印度神童Abhigya Anand、波蘭千里眼Krzysztof Jackowski，均被指成功預測新冠肺炎爆發，故他們的2021年測言，格外引起外界關注。（「Nicolas Aujula」Twitter圖片／「Abhigya Anand」YouTube截圖／「Krzysztof Jackowski」IG圖片）

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35歲的英國靈媒Nicolas Aujula自稱2年前已預測到新冠肺炎疫情，當時他夢到一場「流感」災難席捲全球，現在回想起來新冠疫情已堪比西班牙流感。他又自言已轉世數千次，曾當過埃及女王和外星人，17歲冥想時發現自己的「靈力」，從小就感覺到已經去世的爸爸。

Nicolas Aujula的成名作，是自稱準確預測特朗普敗輸、敍利亞危機、美國真人騷《飛黃騰達》勝利者和巴黎聖母院大火。他受訪時說去年曾夢見一座教堂被燒燬，當時以為是普通的夢未有為意，「大約6星期後，巴黎聖母院被燒燬了」，他從未親眼目睹，只是在新聞看過，「但有種似曾相識的感覺」。他又曾預言過第三次世界大戰會到來，但他現在回想起來，未必是國與國的戰爭，「而是應付新冠肺炎的戰爭」。

他受訪時建議不信任他的人要開放思想，別動輒要他預測彩票中獎號碼，強調自己看見的都是較抽象的東西。

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印度神童Abhigya Anand以占星師自居，稱可以透過占星及印度教經典進行預言，其中配合一些簡單邏輯。他的成名作是2019年8月預言，指2019年11月至2020年4月世界發生「嚴重危機」，被指是成功預言到新冠肺炎爆發。他本來預期新冠疫情於今年5月31日停止，但其後補充該天不是疫情的結束，而是減少傳播2天，至6月31日才會聽到「好消息」。今年7月底曾預言人類將面臨一場大災難，消失一陣子後上月再作預言，公布自己的2021年預測及危機解決方法。

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57歲波蘭預言家、綽號「千里眼」的Krzysztof Jackowski不時上電視，而且還有個人著作，過去作出一些預言，都被當地部分傳媒大讚神準。他愛在YouTube及小報上作預言，例如成功預測新冠肺炎爆發、波蘭政局變化，他曾預波蘭會出現街頭騷亂，之後發生波蘭禁墮胎觸發婦女罷工，甚至有不少公司批准女性罷工、男性加入罷工支援婦女的情況，令不少民眾相信Jackowski預言成真。

不過，Jackowski在受訪時曾強調，即使大家沒有「千里眼」，也可以用智力分析來展望未來。

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現時的預言家已非過去住在偏遠鄉村地區「隱世」，他們大多有經營自己的YouTube頻道，亦會設立IG戶口，以便與對預言或他們個人有興趣的網民接觸。上文提及的預言只供參考，到時候到來時，才能驗證是否成真。