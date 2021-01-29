愛做小三全因性上癮？狐狸精剖白偷情心聲：那種激情完全無法停止

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-29 18:30

大部分的小三，都沒有想要介入別人家庭，他們想的真的只是很單純的愛上了一個人，不論男女，一切的開始，真的，只是對某個人心動了。心動了，然後無法自拔，就這樣而已。

這樣到底錯在哪裡？我也很掙扎，我也很痛苦，多麼希望我們是在還沒有結婚前就相遇啊，命運為何如此捉弄我？

如果不願意真正的去面對謊言，就會一直活在謊言之中，我們往往會以為，因為我愛上了，所以才會被吸住，那吸引力強大到自己都很驚嘆，幾乎斷腿都沒辦法阻擋奔向情人的方向，但為何心中又是如此的痛苦，如此的不安。

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如果一個有婦之夫對你示好，不要以為這是值得高興可以虛榮的事情，這不是，因為這其實是一種否定，他不只羞辱了自己的妻子，也羞辱了你，這代表你渾身散發著”快來跟我做愛”的訊息，不然他不會大膽到敢來找你，他認為妳是可以讓他性宣洩跟逃避的對象，請你鼓勵他面對自己內在想要逃避的壓力，如果他真的愛你，也請結束前一段關係後，再來追求你，如果你也非常喜歡他，一樣鼓勵他結束他的婚姻關係，如果你真的很喜歡，也可以告訴他老婆，他一直追求你，請他老婆跟他離婚，因為妳也很喜歡他。

當然我這樣講，似乎非常天方夜譚，但這是唯一幫助你真正有機會得到他的方法，而且得到後，他不會得癌症，你還有機會被珍惜，你不這麼做，就先偷偷摸摸跟他上床了，你就一點籌碼也沒有，因為你已經被性給綁架了，只能等這狀況糟糕到你們兩個都發瘋，痛苦到要去死，爆裂到一個程度，兩敗俱傷到社會案件都出來，或者一個人就突然受不了到人間蒸發，總之，那真的是地獄，希望你可以就此止住，改變自己，朝真正幸福的方向前進。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：麒麟鹿，原文：給第三者：為何會無法自拔的介入他人家庭】