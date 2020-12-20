Staycation丨港女疑用酒店水煲打邊爐　網民諗起呢樣嘢同情多過鬧

【酒店 / Staycation / 水煲 / 衛生】廣告都有教，打邊爐最重要嘅，係個爐！有網民昨晚（19日）於連登討論區發文，貼出1名女YouTuber偕男友到尖沙咀一酒店宅渡假（Staycation）時分享的限時動態截圖，可見兩人於房內疑利用酒店提供的電熱水煲食火鍋，更寫下「好正」等形容。網民紛紛批評涉事情侶無品，指他們污染水煲後，下一名客人「煲幾次滾水」亦難以洗走食物味道，但亦有人直指酒店水煲經常被人不當使用，「同情」兩人「食晒啲精華落肚」。

有港女到酒店staycation慶生時，疑用公用水煲打邊爐，遭網民截圖「公審」。（連登討論區截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有連登網民昨晚以「而家興staycation時用酒店水煲打邊爐？」為題發文，貼出1名本地女YouTuber的Instagram限時動態截圖，可見她與男友到尖沙咀一酒店宅渡假（Staycation）慶生時，在房內疑利用酒店提供的電熱水煲食火鍋，直接以筷子夾住肉片放進已煲滾的熱水內煮熟。

截圖中更可看到，女子曾留下「好正，差啲想買埋湯底」的字句，而背景的餐桌上除了鮮牛肉片外，還有多款醬料，1支香檳以及1碟海南雞飯。從港女其他限時動態可見，她曾分享酒店的大堂及樓層環境片段，亦貼出酒店送贈的生日蛋糕相片。火鍋片段遭截圖公開後，她已刪除相關限時動態。

不少網民看過截圖都批評涉事情侶不當使用酒店提供的熱水煲，直接影響下批客人，「下手一定聞到臭湯味」、「之後住酒店嗰位，煲幾次滾水都冇用」、「水煲係用嚟煲水，唔係煮食」。

另有網民稱，比起批評更加同情該對情侶，直言看到截圖便想到不時有報道指，有住客會以酒店水煲煮熱水洗內衣褲或襪子，甚至用以接住嘔吐物或直接於水煲小便，故難以相信有人竟敢以酒店水煲煮食，「啲人飲醉又嘔落去，貪玩煲尿，煮底褲襪消毒，呢嚿肉吸晒啲精華」、「呢嚿嘢唔係出晒名飲水喉水都唔好飲佢㗎咩？」

酒店用品不少都經過多人使用，以下為一些暗藏清潔危機的酒店用品！▼ ▼ ▼

【暗藏清潔危機的酒店用品】有外國女網民表示，用熱水壺清洗染血內褲快捷又衛生。（網上圖片）

+ 4 + 4 + 4

同場加映：香港西客特別多？有網民就曾經以「一人一個今年Staycation見到嘅奇人奇事」為題發帖，吸引大家分享入住酒店時的所見所聞▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

同場加映：早前亦曾有港媽匿名投稿至facebook專頁，分享與1歲兒子到一間本地酒店Staycation的不快經歷，大數酒店3宗罪，但亦有網民認為她十分無理😅▼▼▼

+ 3 + 3 + 3

同場加映：酒店自助餐4大伏位+拆解法▼▼▼