去日本必買散紙包？內藏超方便機關　唔使再為「搵銀」阻住成村人

大家在日本旅遊時相信都會遇過這種困擾，想把錢包內的零錢花掉，可是後面還有等結帳的人，只好掏出鈔票加速結帳的速度，結果換來更多的零錢。



這時候只要有「日幣分類零錢包」就能輕鬆解決這個問題，精選8款日幣分類零錢包，經常前往日本旅遊的朋友趕快入手一個吧！

日本散紙包原來有咁多機關？立即點圖睇睇各種巧妙設計▼▼▼

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1. Men's company：這款針對男性設計的分類零錢包，不只具有收納零錢的功能，還有可以放鈔票和卡片的空間，因為是三折的設計，即使摺疊後也能放進口袋，外出旅行再適合也不過了。2. Sin：這款錢包是由製造零錢收納板的廠商和Sin品牌共同開發的專用收納包，皮夾選用義大利的皮革製造。錢包本身有做收納鈔票和卡片的夾層，裡面的零錢收納板可以收納所有金額的零錢，做成可拆卸的設計，皮夾本體和收納板可以分開使用非常便利。3. Black Riri：這是款充滿設計感的零錢收納錢包，不僅有黑、焦糖、棕、酒紅四色可以選擇，錢包內部還有配色黑色焦糖的裡面搭配的是咖啡色皮革，棕色和酒紅色則是搭配黑色的皮革，另外白色的車線也非常的有質感。

4. AGILITY affa：這款由山羊皮製作的小包和前幾款皮夾比起來設計更為輕巧，大小雖跟一般零錢包沒有兩樣，卻具有十足的收納功能，除了零錢之外鈔票和卡片也能輕鬆收納，拉鍊式的設計開口更大使用更為方便。5. TIDEWAY：這款是針對零錢收納設計的簡單皮夾，左右兩折的設計一邊是帶有整理功能的收納夾，另一邊的口袋則可放入尚未整理或放不進去的零錢，收納夾後面可放一張卡片，簡單又實用。6. luminio：這款深受女性喜愛的零錢收納皮夾使用德國壓紋皮革製造，共有八種不同的顏色可以選擇，除了顏色之外連車線都有獨特的搭配，非常時尚。內有獨立的卡片收納空間，抽取更為方便，更貼心的是預留了側面皮革空間，即使裝太多卡片也不易變形。背面的獨立零錢格可以先暫時收納找回的零錢，是不是很方便呢！

7. LITSTA：尋覓零錢分類收納包時常常因為功能屈就於顏色，這款收納包不僅推出了11種顏色，還有兩種不同的皮革紋路可以選擇，一推出就大受女性歡迎。利用特殊的設計可將零錢收納金具撐起，抽取零錢更為方便。另一側有未整理的零錢收納空間以及可收納2張卡片的插槽，收納力滿點。8. FALCON：覺得市售商品沒有喜歡的朋友也可以考慮這款可攜式零錢分類收納板，大容量的零錢收納可以直接放到外出包包內使用也可以，喜歡DIY的朋友也可以購買收納板回家設計自己喜愛的零錢分類收納包。

以上就是精選的8款日幣零錢分類收納包，不知道大家有沒有喜歡的款式呢？推薦給常常往返日本的朋友自用，或是作為禮物送給常去日本的朋友也是不錯的選擇唷！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】