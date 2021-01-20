外傭一身魚腥味　僱主認定成日唔沖涼　點知原來「私處爛發臭了」

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-20 17:30

全身飄出異常臭味，病情恐怕不單純！台灣一名40歲的女外傭被僱主帶往婦產科，指控她不愛乾淨、不太常洗澡導致身上不斷飄散菜市場魚腥味。此外，她還自曝下體出現非經期的持續性出血，讓當地醫生一聽驚覺不對勁，內診一看竟然是…

雇主：「她就不愛洗澡啊！」台醫生掩鼻近看驚見「整個陰道都…」（點圖放大↓↓↓）

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台灣中山醫學大學附設醫院副院長曾志仁醫生指出， 子宮頸癌大多是因為持續感染人類乳突病毒所致，早期大多沒有症狀，就算是已經停經、很少或很久未有性行為的女性，也千萬別輕忽子宮頸癌的威脅，經比對抹片篩檢和癌症登記資料發現，從未做過抹片檢查者，罹子宮頸侵襲癌的風險是3年內曾經做抹片檢查者的3.6倍，屬於子宮頸癌高危險群。

曾志仁提醒，子宮頸癌早期（第0期及第1期）的5年存活率高達9成、第2期為67.3%、第3期為57.3%，到第4期則驟降至僅21.1%，建議符合篩檢資格的女性，至少每3年做1次子宮頸抹片檢查；檢查前也避免盆浴、不要沖洗陰道、勿放置塞劑、前一夜不要有性行為及避開經期，若檢查異常，務必依醫囑接受追蹤治療。

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