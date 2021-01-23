負能量都會內循環？3招擺脫負向思考　從潛意識內到外發放正能量

撰文： 方格子 最後更新日期： 2021-01-23 22:30

「人是一種容易陷入單一思考化的生物」這不是在說我們人都是單細胞的退化腦，而是我們天生大腦，構造就是如此。前陣子，有本蠻火紅的書《有限理性》；到更之前的《快思慢想》，就是用經濟學的角度切入，告訴我們，大腦並不是理性的，而是會受到心理、生理所影響，做出非利益最大化的選擇。

其實，這跟大腦的學習有關。回想看看，當我們開始學習一項陌生專業的時候，是不是一開始很刻苦？然後，在通過一些階段的時候，我們就可以帶入過去所學習的經驗，幫助我們學習更高的技術，或是透過經驗，幫助我們快速地進行決策。

比如說，筆者一開始在學習吉他時，別說是不懂音律、調性、節奏，連基本按起結他弦都有很大的困難。一直到了習慣手指按壓的方式，背下指法，鞏固了基本功，我才能快速學習新的音樂模式、風格。然而，一開始的學習，是讓我最痛苦，最想放棄的。

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關於學習，在一開始學的時候，會給予大腦不斷大量的刺激；我們會耗費所有精神，來處理這滿載的刺激，來學習一項專業。但在一步步重複循環學習後，我們所耗費的能量會越來越少；刺激連結的反應，也會越來越快速，並且固化。

所以，可以說，憂鬱、焦慮等負面情緒，是學習而來的。當我們遇到一些中性刺激，或挑戰；照理來說，我們應該會先去做評估，而後，整理自身資源，來因應當下的壓力。但是，有些人會跳過評估的階段，直接連結到擔心、害怕失敗，以及恐懼未發生的事物；甚至產生習得無助【註1】的感受，而陷入憂鬱。

對於焦慮、憂鬱的人來說，他們面對到挑戰，已經將這樣的連結反應固化，這是天生大腦的結構，他們透過了學習，變成如此。那我們是不是也可以透過「學習」來擺脫負面思考呢？答案是：一定的。

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人類是會學習的生物，你會學習到憂鬱，必然，你也可以學習到快樂。試試看吧，趕緊練習，觀察每日生活美好，覺察自身內在的反應，活出有意義的人生！

註1：習得無助（Learned helplessness），是指人或動物接連不斷地受到挫折，在情感、認知和行為上表現出消極的特殊的心理狀態。 註2：積極想像（Active Imagination）技術是榮格自創的一個心理分析技術，又可以翻譯為主動想像技術。 文：吳景濱 心理師

關於作者：吳景濱 諮商心理師，現為 樂【LFPSY】心理工作室計畫主持人、身心科診所心理師；身兼吉他老師與模特兒。喜歡透過文字、影像及音樂，與人產生連結；希望使更多人能以不同的眼光看世界，擁有更美好的生活。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Wu心（吳景濱心理師） ，原文：為何總是負向僵化思考，教你三招，擺脫負向循環】