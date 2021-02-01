尼帕病毒勁新冠病毒149倍！研究指倘中國爆變災難　即睇病徵自保

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-02-01 13:11

【尼帕病毒Nipah virus／立百病毒／病徵症狀／預防】全球新冠肺炎疫情仍然嚴峻之際，荷蘭有非牟利組織發表報告指，「尼帕病毒（Nipah virus）」或將引起下一場大規模流行疾病，更表示如在中國般大國爆發，會造成災難後果。尼帕病毒在中國致死率高達75%，死亡率比新冠肺炎病毒高近150倍，一旦感染不堪設想，究竟有什麼病徵及預防方法？本文一一解答。

巴西國營Fiocruz研究所的一名研究人員稱了一隻裝在布袋中的蝙蝠的重量，蝙蝠被認為是多種病毒的原始或中間宿主，包括COVID-19、SARS、MERS、埃博拉病毒、尼帕病毒、亨德拉病毒和馬爾堡病毒。（AP）

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英國《衛報》報道，總部設在荷蘭、由英國和荷蘭等國家出資的非牟利組織「藥品可及性基金會（Access to Medicine Foundation）」發表報吿，指出「尼帕病毒」是另一個令人高度關注的新興傳染病，可能隨時爆發，惟全球各大製藥公司雖然全力應對新冠肺炎疫情，卻對下一場疾病大流行幾乎無準備。

這病毒在中國致死率高達75%，遠超死亡率0.5%至1%的新冠肺炎。據報道，基金會行政總裁艾耶（Jayasree K Iyer）提到，如果「尼帕病毒」在中國般大國爆發，或會造成災難後果。不過，中國目前未有「尼帕病毒」疫情。

什麼是「尼帕病毒」？

根據本港衛生防護中心，「尼帕病毒」感染是人畜共患疾病，其天然宿主是「果蝠」。尼帕病毒在1998至1999年在馬來西亞和新加坡首次發現，可以影響多種動物包括豬隻；過去20年，孟加拉及印度多次發生人類尼帕病毒感染爆發。

由於目前未有「尼帕病毒」有效治療藥物或疫苗，且死亡率高，一旦感染後果嚴重。如果出現以下12個症狀，就要留神了！原來吃水果都有機會感染？

「尼帕病毒」傳播途徑＋12症狀▼▼▼

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「尼帕病毒」預防方法▼▼▼

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印度神童預言又中？

其實以占星師自居的14歲「印度神童」阿南德（Abhigya Anand），曾預言2021年情況可能比2020年更差，更說今年2月恐怕會發生更大災難，引起網民熱論今次「尼帕病毒」是否應驗其預言。

2021年爆更大危機？即睇阿南德之前的2021年預言：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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不過毋須過份擔心，事關阿南德同時提出了7大解決辦法，協助世界渡過難關。

阿南德解決危機7大辦法：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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同場加映：中國早前爆新布尼亞病毒人傳人可致命 小心蜱蟲叮咬 即睇病徵學自保

「新布尼亞病毒」是10年前被確認的急性傳染病，主要媒介是蜱蟲叮咬。（台灣疾管署）

【新布尼亞病毒】全球新冠肺炎疫情未止，中國內地多個省市去年傳出「新布尼亞病毒（new bunyavirus）」爆發。「新布尼亞病毒」究竟是什麼？有何病徵？遇到蜱蟲叮咬要如何處理呢？

▼▼▼感染「新布尼亞病毒」7大徵狀 ▼▼▼

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「新布尼亞病毒」自保貼士及正確蜱蟲處理法

夏天炎熱雨水又多，蚊蟲也十分活躍。要有效預防被蜱蟲叮蚊，可留意以下貼士。

▼▼▼「新布尼亞病毒」自保貼士 ▼▼▼

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但提提大家，如果不幸遇到蜱蟲叮蚊，千萬不要手快抓住並丟棄，否則隨時惹禍上身！以下正確處理蜱蟲步驟，大家一定要先學好！

▼▼▼ 正確處理蜱蟲步驟▼▼▼

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當然，如果感到身體不適，就要盡快求醫！