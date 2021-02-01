慳家婦胸圍着2年　發黃現過百黑色霉點唔肯掉　醫生嚇壞：省過頭

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-01 21:00

內衣褲直接與身體私處接觸，必須定時更換確保衛生。台灣有皮膚科醫生近日於facebook專頁發文，指1名婦人因小腿痕癢求診，確診皮膚炎。臨離開前診症室前，婦人丈夫突然向醫生控訴，指妻子過於慳家，內衣滿布霉點仍不願丟棄，其後展示手機相片時更令醫生非常震驚，不禁形容婦人的胸圍「就像灑滿數以百計的黑芝麻，是門診看過最恐怖的」。

內衣褲直接與皮膚接觸，一旦發霉容易引起敏感或紅疹。（資料圖片/GettyImages）

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台灣皮膚科醫生蔡逸姍早前於fb專頁發文，指1名六旬婦人因小腿痕癢，由丈夫陪同到診所求診。她檢查後認為婦人患上因冬天皮膚乾燥引起的缺脂性皮膚炎，指治療「應該不是太困難的」。

不過離開診症室前，婦人的丈夫突然開口向蔡逸姍「求救」：「醫師，你可以跟她說發霉的衣服不要再穿了嗎？」她聞言感到好奇，婦人的丈夫遂展示手機內的相片，原來相中的是婦人的胸圍，接觸皮膚的棉質布料上滿布密密麻麻的霉點，猶如灑滿黑胡椒，令她非常震驚，「過去只看過頂多20個黑點就很了不起，這數以百計，是門診看過最恐怖的」。

婦人的胸圍滿布密密麻麻的發霉黑點，但她太過節儉仍不願丟棄。（fb「皮膚科蔡逸姍醫師」圖片）

蔡逸姍一問才知，婦人因害羞而不敢將內衣褲掛到室外晾曬，每次手洗後僅晾於潮濕的浴室內，引致黴菌於2年來不斷滋生。婦人表示過往偶爾覺得胸部痕癢，惟因沒有明顯症狀而未有理會，丈夫雖曾勸喻要更換內衣褲，但節儉的婦人卻反駁指：「沒有破洞，應該不用丟掉吧！」

蔡逸姍形容，婦人內衣上的黑點數以百計，為「門診看過最恐怖的」。（fb「皮膚科蔡逸姍醫師」圖片）

「還好醫師我是見過世面的，沒有失態發出驚恐的聲音」，蔡逸姍笑言，聽過丈夫的「告狀」後大為震驚，但只能保持鎮定。她遂建議婦人盡快更換內衣，否則霉菌有機會刺激皮膚，造成紅癢而影響健康，「如果不把發霉內衣汰換掉，健康代價可不小！可別因小失大。對自己好一點、不要省過頭，健康都省掉啦」。

婦人聽到醫生勸告漸漸「投降」，表示將更換衣物。1周後覆診時，婦人也乖乖稱已丟掉發霉胸圍，沒想到丈夫再次告狀，希望蔡逸姍勸妻子「不要再穿發霉的內褲」，令她非常傻眼，不禁直呼：「這位太太你家到底有多潮濕啦！」

蔡逸姍提醒，穿著已發霉的內衣褲容易引發皮膚發炎或紅疹，導致皮膚痕癢，一旦抓破傷口，有機會造成細菌感染。（資料圖片/GettyImages）

蔡逸姍接受傳媒訪問時表示，過去曾遇過不少女病人因穿著已發霉的內衣褲，引發皮膚發炎或紅疹，導致皮膚痕癢，一旦抓破傷口，有機會造成細菌感染，最嚴重甚至會導致蜂窩性組織炎。因此如看到衣物出現黑點，即表示黴菌菌絲已附於衣物上，會對皮膚造成強烈刺激，不應繼續穿著。

她又提醒，平日清洗內衣褲後，應掛於通風地方晾乾，適度曝曬陽光，確保接觸皮膚的布料保持乾燥，而泛黃、有污垢或異味的內衣褲則應丟棄。

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