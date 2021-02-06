賀年生果丨台新品種「珍翠」芭樂首售　拆解食番石榴核會便秘之謎

撰文： 鄧柳媚 最後更新日期： 2021-02-06 11:10

【芭樂／番石榴】臨近農曆新年，不少吃貨都物色送禮自用的賀年生果，嫌士多啤梨蘋果橙太平凡？首次於台灣及香港同步發售的新晉品種「高雄2號 - 珍翠」番石榴（台灣稱芭樂）可能是另一選擇！該新品種番石榴「外脆內軟」，成熟後中間近果核位置更有「溏心」感，果肉厚但籽薄，果核數量不多。 番石榴香氣迫人兼果味獨特，不少人會整個「連核食」，甚至有人形容有果核的部份才是精華所在。但番石榴細小的果核難以咬爛或消化，經常有人認為連果核一同進食後會導致便秘，不敢進食。《香港01》請教生果專家，拆解「食番石榴核會便秘」背後原因，原來簡單1個動作便可解決！

經過10年研發的新晉品種「高雄2號 - 珍翠」番石榴（台灣稱芭樂）首次於台灣及本港發售，成為番石榴界新星。（fb專頁「挽果子」圖片）

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番石榴對台灣民眾來說，就如蘋果、橙般屬生活中不可或缺的「日常果」，無論當水果食或作為夜市小食也各有粉絲。屬番石榴一年4季也有收成，近年台灣不少農夫落力研究，種植出多款新品種，讓生果迷大飽口福。而近日1款名為「高雄2號 - 珍翠」的新晉品種首次於台灣及本港發售，成為番石榴界新星。

「高雄2號 - 珍翠」經過約10年研究，由現有品種改良種植而成。（受訪者提供）

「高雄2號 - 珍翠」來自專門售種植精品水果的「挽果子農場」，去年因民建聯立法會議員葛珮帆於開會期間訂購該農場的產品、被喻為「芒果界愛馬仕」的蜜雪芒，令挽果子農場在香港的人氣一度急升。場主潘連進經過約10年研究及改良，種植出全新品種，改善番石榴夏季果肉軟化、果肉變薄及風味變淡的問題。

水果商店「Organicst.hk」負責人Sara指，「珍翠」番石榴味道特點為可總結為「外脆內軟」，果皮表面凹凸明顯，外面口感細緻爽脆，中間近果核位置成熟後有「溏心」感，果肉厚但籽薄，果核數量不多。

每個珍翠番石榴重量約為460至600克，果肉厚達2.2至2.5厘米，體積比起375毫升的可樂更大。（鄧柳媚攝）

每個珍翠番石榴重量約為460至600克，果肉厚達2.2至2.5厘米，糖度達10至13度，較常見的珍珠芭樂更要高1至2度；品嚐時果味清香酸甜、天然回甘。隨着番石榴成熟程度改變，口感也有分別，剛熟的番石榴吃下去外脆內軟，當放置至熟透後，果皮及果肉也變得軟身，味道也會更甜。

她指出，珍翠番石榴是全年產期作物，因季節及氣候改變而「變形」，夏天果實因在溫度低的冬春之際開花，生長速度較慢，故果形較為圓潤；冬天果實則於夏秋之際開花，環境溫度較高而且生長較快，故果形稍微修長。一般而言，市面上售賣的珍翠番石榴可分為每6公斤9至14個，體積愈大甜度相對較高、口感較好，較大果實味道較為清甜，而「細頭」、即體積較小的果實則能吃出清爽酸甜味道。

珍翠番石榴外面口感細緻爽脆，中間近果核位置成熟後有「溏心」感，果肉厚但籽薄。（fb「樂活在農科」影片截圖）

提及番石榴，坊間流傳一種說法，指連果核一吃下，就會難以消化導致便秘，令不少人因這「副作用」而耍手擰頭。對於相關說法，水果商店「U3 Grocery 優質產品／食材專門店」負責人Jason直指，番石榴近果核的位置其實最具營養，果核也含有豐富纖維，「唔食其實好可惜」。

他續說，部分品種的番石榴果核「比較粗粒及硬身」，含有豐富纖維，需要較長時間消化，平日少喝水或腸道較乾的人或會遇上便秘問題。要避免便秘，進食番石榴後不必避開果核，只要進食後多補充水份，幫助腸道蠕動及消化便能輕鬆解決。

種植珍翠番石榴的農場亦引入了生產追溯系統，每個出產的生果也有產銷履歷，同時要貼上二維碼（QR code）標籤。（鄧柳媚攝）

疫情之下食物安全自然是港人關注的問題，台灣出口的水果須經過當地農業部檢測，而種植珍翠番石榴的農場亦引入了生產追溯系統，每個出產的生果也有產銷履歷，同時要貼上二維碼（QR code）標籤，以助政府人員及消費者追塑來源及品質。