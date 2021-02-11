低調簡約vs誇張搶眼│日洗手液特設雙層包裝　一撕即變獲網民激讚

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-02-11 09:00

肺炎疫情直接影響所有人的生活習慣，每個人都更注重個人及家居衛生，而一眾消毒產品為求吸引顧客目光，通常都會採用搶眼誇張的色調和圖示作包裝，務求突出產品效果，但產品回到尋常百性家時，誇張的包裝可能與家居裝潢格格不入。有日本公司近日推出1款「會換裝的洗手液」就完美解決了以上煩惱，產品有雙重設計，撕開表面的包裝即能變能，結果在推特上引起熱議，不少人認為包裝設計十分聰明，極度聰明，擄獲了不少網民的心。

實用時尚兼具的洗手液，以雙層設計兼顧客人的味品。（twitter@XMIndustries）

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最近有網民在twitter上發文，表示發現衛生用品牌子SARAYA推出的酒精搓手液採用了雙層設計，產品表面是尋常的誇張設計，撕下外層的包裝紙，即變成時尚簡約的精緻風格。該網民大讚「這是將營業部和設計部的意見，都完美共融的最佳結果」！

原來這款酒精搓手液最初也跟其他牌子一樣，喜歡採用誇張的包裝以標明產用的效能跟用法，以吸引顧客注意。但SARAYA在一次消費者的調查問卷中，得知顧客普遍都認為這樣的包裝通俗過時，對包裝品味頗有微言。SARAYA收到顧客意見後，即決定對產品的外觀作出變革，陳列在貨架時，依然保留強調商品性能的搶眼包裝，但顧客把產品買回家後，撕下包裝紙就能變成簡約風，成功地讓產品大受歡迎！

不少網民大讚這設計 很聰明「知道這件事的人跟不知道的人，對於這商品的關注度會完全不同！雖然我一心只想着消毒根本沒空管設計，但這樣的設計真的很不錯」、「我會撕掉使用！如果知道撕掉裡面是這樣的話，就算外觀醜醜我也會買！」。

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