阿茲海默症丨醫學研究認證！21個預防腦退化方法　讀多啲書有幫助

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-17 20:00

走過精彩人生，相信無人希望晚年，或更早便失去舊時記憶。阿茲海默症為認知障礙症中最常見的1種，目前專家已知它與腦細胞衰竭有關，引發一連串記憶、認知與整體心智功能的退化。近日1個由中國、法國、英國、美國及加拿大等研究人員組成的團隊，分析近400項研究及試驗，提出21項有助預防阿茲海默症的方法，其中10項更被評為A級建議，包括維持血糖及血壓水平，以及年輕時多受教育等。

阿茲海默症為認知障礙症中最常見的1種，有研究團隊分析近400項研究及試驗，提出21項有助預防阿茲海默症的方法。（《幸運是我》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

由5個國家科研人員組成的團隊，回顧及分析243份觀察前瞻性研究與135項隨機對照試驗，發表研究報告並獲《Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry》刊登。報告提出，近年阿茲海默症患病率和發病率有明確的下降趨勢，相信與教育水平改善和人們心血管健康提升有關。

團隊針對搜尋與阿茲海默症的觀察性前瞻性研究（OPS）及隨機對照試驗（RCT）資料，鑑定並篩選44676份研究報告後，選出243項OPS和153項RC分析，提出21種有助降低患上阿茲海默症的建議。

21項有助預防患上阿茲海默症的建議▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

21種建議大部份與日常生活習慣有關，針對10個健康危險因素，包括糖尿病、高同型半胱氨酸血症、BMI管理不佳、教育水平下降、中年高血壓、體位性低血壓、頭部外傷、認知活動減少、壓力和抑鬱，反映身體及心理健康對預防腦退化同樣重要。

相關圖輯：【腦退化檢測】常迷路忘記星期幾？分辨腦退化還是老化的10件事（點圖放大▼▼▼）

+ 15 + 15 + 15

相關圖輯：【失憶】冇記性還是有認知障礙症？打牌外還可做1件事增強記憶（點圖放大▼▼▼）