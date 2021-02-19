跨性別網紅無子宮卻懷孕　人體實測恐怖黑科技　罔腰：費用天價

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-02-19 13:30

台灣跨性別網紅「罔腰」昨日（18號）她在IG無預警宣布懷孕喜訊，引起網友譁然，她PO出寶寶滿三個月的超聲波照，也透露今年已經覆診看了三次腹部超聲波，還公開檢查單據，分享準備當媽的喜悅，不少人質疑她為何沒有子宮和卵子仍可懷孕？她和男友也作出回應。

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罔腰男友解釋，其實是剛好有機會接觸到一位在做相關醫學研究的當地醫師，雖然成功機率不是百分之百，過程也有風險，但罔腰仍想嘗試看看，才接受了這個人體測試，至於費用則是天價，詳細內容無法公開，罔腰男友透露是用試管方式植入，在肚子上開一個很小的洞，讓胚胎能夠放進去，初期必須要頻繁回醫院確認狀況，小孩也的確是他的。

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有網友留言表示，網路上有說法指出，除了移植子宮外，另一種男人也可以懷孕的方法是，把受精卵或胚胎放入腹腔內，再定時定量吃雌激素，模擬出母體內環境，之後進行剖腹產將胎兒產出，看到網友的留言後，罔腰則回應：「厲害！」等同間接認了沒有子宮仍能懷孕的方法，但提供此說法的源頭並非是正規醫學網站，也未經專業醫師證實，真實性有待商榷。

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