金魚饅頭蒸完走晒樣　小蝌蚪變肥青蛙　網民驚覺：過年後的我！

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-20 19:00

農曆新年期間太多美食，各種糕點和賀年食品隨時讓人體重「步步高陞」。馬來西亞1名媽媽日前應愛女要求，自製小白兔和金魚饅頭，詎料出爐一刻，原本有紋理的精緻小金魚，頓頓時發福幾倍，就像小蝌蚪變肥青蛙，笑倒一眾網民。

馬來西亞媽媽日前製作小白兔、紅蘿蔔和金魚造型的饅頭，蒸完後金魚饅頭完全走樣。（fb圖片）

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該名居於馬來西亞的媽媽於上周五（12日）在facebook上傳圖片，表示自己最近熱愛製作饅頭，當天應女兒要求以麵糰弄出小白兔、紅蘿蔔等造型的饅頭，其中1條「小金魚」原本精緻可愛，身上的魚鱗的紋路亦清晰可見。

小金魚原本非常嬌小，身上紋路清晰可見。（fb圖片）

不過，在饅頭出爐一刻，該條「小金魚」經過高溫蒸汽烹調後，體形恍如由金魚變成圓滾滾，身體瞬間漲大，像極胖胖的青蛙，魚身和魚尾上的紋路也消失，唯一沒有走樣的只有眼睛，讓樓主直言「笑暈了」，未想到金魚成為整盤饅頭中的主角。

雖然成品未如預期，走樣的「小金魚」變成美中不足的一環，但樓主也忍不住被逗笑，「我自己都給它弄到看一次笑一次」，並將照片發布至網上分享喜悅，讓網民「盡情地笑」。

照片引來網民討論，不少人卻非常喜歡最終的製成品，留言大讚「可愛」，「金魚也要過年啊，吃胖了」、「就像過年前後的我」、「一定是阿嫲養的」、「怎麼尾巴變成一雙小腳腳」、「魚都會變豬」。

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