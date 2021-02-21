廁門鎖壞掉　獨居女遭反鎖30小時飲水喉水吊命　分享脫險關鍵

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-21 19:00

獨居雖然有個人空間，但遇到危機時可能難以求救！內地有女子響應政府就地過年呼籲，過年時間獨自留在北京家中。她在大年初一（12日）凌晨時分，意外被反鎖在洗手間內，使用多種方法仍未能脫身，其間需靠喝水喉水吊命，最終靠敲打廁所水管成功獲鄰居注意，在對方幫忙脫險，整個過程被困時間長達30小時，她事後分享脫險心得。

內地1名女子在年初一的時候反鎖在洗手間內，被困近30小時才獲救。（網上圖片）

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被困女子是四川人，獨居於北京，因疫情關係她選擇沒有回老家，在北京就地過年。剛踏入年初一（12日）的凌晨，女子像平常一樣到洗手間梳洗，並沒有帶上手提電話，當她想離開洗手間時，卻發現廁門不能打開，變相將自己反鎖在內，初時她還以為是門把的問題，所以用更大力開門，但還是沒有用。

事主之後又試以修眉刀的刀片卡到門縫，但未能打開門鎖；其後又用花灑頭打破門上的玻璃，再伸手出去打算用插在門鎖上的鎖匙開門，這些個方法都沒湊效，但至少可以令廁所的空氣流通一點。

女子打破廁所門的玻璃，希望可以伸手到外邊以插在門鎖上的鎖匙開門，但未能成功。（網上圖片）

女子試過多種求救方法，包括敲打水管發出聲音、不斷讓水龍頭放水溢出、大聲呼救等等，但都沒人理會。她被困時曾經有速遞員要送包裹上門，但因她沒有聽電話，又未能引起快遞員注意，對方最後將包裹放到自提櫃作罷。

被困洗手間期間，女子只能坐在馬桶上面睡覺，並飲水喉水解喝。至翌日（13日）清晨4時許，女子終於憑長時間敲打廁所水管內的聲音，成功引起樓下鄰居注意，2人再隔門不斷大叫溝通，鄰居得知大門密碼後就開門入屋，並確認女子被困在廁所內。鄰居最後叫來開鎖師傅，至早上7時許成功將她救出。

談及脫險關，女子認為對事件最大感受就是不能盲目呼救，被困時亦要有自信；她感謝鄰居的幫忙之餘，更直言之後隨時都會帶備手機。

開鎖師傅將門鎖鋸爛取出，才能把被困女子救出。（網上圖片）

開鎖師傅就表示，當時門鎖不論內外都不能以鎖匙打開，因此只可以鋸爛取出，他認為事件或與門鎖質量有關。師傅與都建議，應該隨身帶備通訊設備，即使被困都可以對外求救。

（綜合）

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