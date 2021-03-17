你這樣做就老了！網民驚揭小朋友最新打電話手勢　6字擺耳邊已OUT

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-03-17 22:00

要向別人示意打電話，將6字的手勢放在耳邊差不多是國際標準。不過有網民近日分享，指小朋友對打電話動作的認知已經悄悄發生變化，令人笑言「真的是世代差異」！

過去模仿打電話的姿勢是以手造成6字後再放在耳邊，似足傳統有線電話。（IG「sofiee_ng」圖片）

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有網民在PTT討論區上發文，問網民們「打電話這個動作你會怎麼比」，說自己一直都是「毫不猶豫手比6放在耳朵旁邊」。不過最近有一次就發現，「現在的小朋友竟然是手掌平平的放耳朵」，覺得事件十分好笑，感嘆「真的是世代差異」！

網民表示，現時小朋友因為經常使用智能手機，示意打電話的手勢已經變成把手平放覆蓋耳朵。（GettyImages）

帖文引來網民熱烈回應，笑言「完了，比6的都是老人了」、「前陣了才跟朋友討論到這個，真是老了」、「我也是比6，完全沒看過現在小朋友的手勢」。另外亦有人大讚「平平放耳朵邊好可愛」，笑言「我外甥女比打電話手勢就是手平平貼臉頰」。

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