雨水節氣開運養生攻略　盤點食衣住行育樂「六禁忌」四生肖易生病

2月18日晚間18點07分進入「雨水」的節氣，是二十四節氣中的第二個節氣，台灣民俗專家楊登嵙提供食衣住行育樂開運養生與禁忌給民眾參考。



楊登科說，「雨水」落在枯木上得以逢春，落在乾裂的黃土地上，種子得以發芽；萬物都渴望著這一場甘霖之雨，等待新生；此時不少花卉、草木開始冒出新芽，大地欣欣向榮。雨水的到來，提醒人們該為一年的好收成規劃了，進入雨水節氣，是大地回春的重要節點，自此之後「一場春雨一場暖」，大地即將換綠衣！一幅早春的景象即將來到眼前。

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氣溫開始回升，濕度逐漸升高，但冷空氣活動仍較頻繁，所以早晚仍然較冷。因此寒濕邪氣是雨水節氣常會出現的病邪，長久下來，會逐漸使體內臟腑器官因負荷過重而功能失調，以致濕邪凝聚於體內，無法正常排出體外，形成過敏性疾病，如皮膚病、氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節炎等。

2025年「雨水」這半個月，健康要注意的生肖是屬兔、龍、猴、蛇，寒濕邪氣是雨水節氣常會出現的病邪，注意感冒、過敏性疾病，如皮膚病、氣喘、過敏性鼻炎、風濕性關節炎等。

以下依照食衣住行育樂來建議「雨水」開運養生與禁忌：

一、食的養生與禁忌

1. 應少吃酸味，多吃微甜甘潤，以養脾臟之氣，可選擇蓮子、紅棗、桂圓、百合、糯米、淮山、甘蔗、黃豆芽、綠葉蔬菜、甜椒、枇杷、番石榴、粥等；達到健脾養胃的目的，脾胃顧好了，體質就優良，年後不應盲目進補，建議多喝溫開水與食性平之物。



2. 喝杯溫熱的紅糖薑棗茶，泡個熱水腳，微微出汗即可祛除外濕。同時，還要注意防止內濕。



3. 注重於「防風祛濕」，建議將菊花、甜菊、萬壽菊、甜薄荷、薰衣草、百里香、綠茶、玫瑰、……等食材，沖泡成茶飲，作為日常生活中的飲品，排解積蓄在人體內的濕氣，利尿、利便，就不怕濕體質帶來各種病症。



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二、衣的養生與禁忌

1. 天氣雖開始回暖，但氣候仍會多變，時冷時熱，故厚衣棉服不可驟減，以防風寒侵入而致病。



2. 易下雨，濕衣裹身而感受寒濕會引發疾病，建議採用「洋蔥式穿搭」，用來應付冷熱難以捉摸的氣溫。



三、住的養生與禁忌

在居室及其周圍種植綠葉花卉，既能讓環境充滿生機又能凈化空氣促進身體健康。穿襪子睡覺，盡量以棉、毛天然材質為主，不要勒太緊，以免影響循環，越睡越累；最重要是自己能感覺到舒服、溫暖，而不是束縛感，入睡時腳暖，比較容易睡得著、睡得深。



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四、行的養生與禁忌

1.起日夜溫差仍大，作息最好早睡早起，清晨出門運動，最好穿上外套，加強頸部與四肢保暖。



2.雨水節氣降雨多，出門最好帶把傘，這樣就可以避免冒雨涉水。



五、育的養生與禁忌

1. 春天是向上萌發的季節，不是閉塞的時候，適合多嘗試多發展。用不著生別人的氣，或生自己的氣。在揚發的春季，忌火爆生氣、大動肝火。宜多接近青山綠水、多走動，將怒火、鬱悶疏泄。到空氣好的地方，吐舊納新，享受一下深呼吸的舒暢感。



2. 人體的脾胃被濕邪所困，易導致中氣不足，氣血運行不暢，就會出現疲勞、乏力、頭昏腦漲等不適症狀；不少人到了春天就呵欠連連、昏昏沉沉沒精神，這就是「春睏」。這時最好的解決方法不是多睡覺，而是應當適當的運動，一則動能生陽，二則汗能排濕。



3. 可進行和緩的運動，如飯後至戶外散步，若室外氣溫仍低，則可以爬樓梯、做家事，甚至原地踏步，都能溫和增進身體的活動量，卻不使身體過度勞動。



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六、樂的養生與禁忌

雨水節氣想出門走走常常遇到下雨，臥室鋪上瑜珈墊立刻變成個人健身房，室內運動省錢又方便。想要好玩一點，就拿出健身環，搭配電動邊玩邊運動，既可促進血液循環還有娛樂效果。



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