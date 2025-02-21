孫女扶98歲婆婆搭的士！講目的地即被拒載　後排港男出口鬧爆司機

的士拒載問題一向為人垢病。有港女在荃灣街坊群組發文，指日前在荃灣西站外的士站輪候的士，陪98歲要用拐杖行路的婆婆到香港仔，好不容易扶婆婆上車並扣好安全帶，結果司機一聽要去香港仔即拒載，「話車你哋返香港仔太遠啦，要交更唔車」。她問司機是否拒載，對方支吾其詞，但她不想和對方爭拗，最終再扶婆婆下車電召車輛離去，此時排在後方的年輕港男喝罵司機稱：「我哋唔會坐你車！你走啦！拒載老人家咁衰！一定唔會坐你車！走呀！」



港女當時忙於「call車」未當面道謝，在帖文表示「師兄，你好有型！多謝你幫我哋一齊鬧個垃圾司機」。帖文引起討論，雖有網民認為一來一回距離太遠，要交更也無辦法，但絕大部份網民批評司機是拒載，「我坐車要唔要幫你算埋八字啱唔啱開車」，呼籲事主要投訴，又認為「學大陸多幾間call車公司有競爭有進步」。



婆婆好不容易上到車，同行孫女表示前往香港仔，司機卻稱「太遠啦，要交更，唔車喎」。（示意圖/資料圖片）

扶98歲婆婆上車 司機聞地點：要交更

樓主在facebook群組「荃灣人」表示，表示2月16日下午約4時，在港鐵荃灣西站外的的士站輪候的士，婆婆要用拐杖行路，扶她上車並扣好全帶，說出目的地為香港仔後，「呢位的士司機先話拒載，佢話車你哋返香港仔太遠啦，要交更唔車喎」。樓主問司機是否拒載，對方支吾以對，因為想趕快送婆婆回家，她未繼續爭論，扶婆婆下車後再電召車輛接載。

樓主扶婆婆上車扣好安全帶，的士司機聞目的地後表示要交更「唔車」。（fb群組「荃灣人」圖片）

熱心青年怒斥拒載司機︰拒載老人家咁衰！

下車後「好人好事就發生了」，樓主後方正等的士的年輕人對該拒載司機爆口大鬧，「好嬲好大聲咁講：『我哋唔會坐你車！你走啦！拒載老人家咁衰！一定唔會坐你車！！！！走呀！！！！！』」，圖鬧退該名司機。她當時急住「call車」，未有當面道謝，「心暖一暖，香港仲有正義的人」、「唔知你睇唔睇到但好想講一句：『師兄你好有型！！多謝你幫我哋一齊鬧個垃圾司機！』」。

網民：交更做咩排的士站？

網民紛紛批評司機拒載，「笑咗，我坐車要唔要幫你算埋八字啱唔啱開車」、「就算唔過海，司機應該要提供其他方法，例如去過海的士站轉，唔係一句唔去就算」、「就係咁多呢啲成日話交更，但又想賺到盡嘅的士佬，拒載得好有理咁」、「如果交更，做咩排的士站？」、「學大陸多幾間call車公司有競爭有進步」、「遠唔去，近唔去，過海唔去，唔過海唔去，趕交更唔去，坐輪椅又唔接」，並勸樓主要作出投訴。有網民留言自稱正是該名熱心年輕人，笑言「唔使客氣」，被其他街坊大讚「正義之士有好報」。

當時在後方排隊等候的士的年輕人知道事件，激動怒喝「我哋唔會坐你車！你走啦！拒載老人家咁衰！一定唔會坐你車！走呀！」。（示意圖/gettyimages）

有網民則同情司機，表示交更前入香港仔可能趕不及，「荃灣去香港仔成200蚊，邊個唔想做，講下道理啦香港人」、「睇相中嗰位司機應該有長者卡，咁遠路未必熟路。你就放過人啦」、「搵食啫，4 點荃灣去香港仔，真係要交更就真係冇辦法喎，一來一回遲咗係咪你幫夜更交租？都應該係香港做咗幾十年人，呢啲常識唔係冇呀？」。

的士記分制去年已實施，涵蓋11項與的士司機相關的行為，其中若的士司機拒載將被記10分，2年間被記滿15分首次可被停牌3個月，其後每次6個月，其中濫收車費、故意拒載、沒有採用最直接而切實可行的路線駛往目的地可被扣10分。

（facebook群組「荃灣人」）