外賣員會偷食是真的？台苦主齊呻真實經歷　最過分是還會揀飲擇食

近日有網友在網路發文，分享自己遇到的外賣「鬼故事」，引起網友熱議。

有台灣網友在Threads發文，表示自己用外賣平台點餐，收到餐點時卻發現餐點被外賣員吃掉了！更過分的是，外賣員還挑食，留下了青菜沒有吃，害原PO還得處理廚餘。

向外賣平台申訴後，平台也僅僅進行了退款：

偷吃外賣員繼續讓他（送）外賣，消費者叫外賣要賭一下，今天的餐點會不會被吃光，很刺激。

許多網友也有類似的經歷：

「女友上次用Uber Eats訂兩塊雞排，外賣員傳訊說已抵達，她馬上衝下樓，結果雞排不見了，只聞到一樓樓梯間淡淡的雞排香味，只能摸摸鼻子連絡客服投訴並申請退款」

「我的麥當勞是直接被吃光屍骨無存」

「春節在台南點一次Uber Eats也是主餐便當被吃光，只剩加點小菜」

「我有被偷吃pizza過，原本以為是翻車，最後店家再送來新的一份時，才發現原本的是被偷吃了」



也有網友表示自己被外賣員惡整過：

「叫過薄餅，沒偷吃，可是應該平放的盒子給我立著，薄餅變成整坨黏黏的芝士麵糰」

「我留個負評，直接被盜用名字跟手機去訂餐廳還有問銀行貸款，然後三不五時就用未顯示來電來煩我」



有網友建議原PO報警：

「有監視器就報警，上個月才報警過一次，也是外賣員偷吃，這種人就是要給他教訓，地檢署才是他應該去的地方」

「有監視器的話記得報警用告的，這種人就是看準公司沒什麼人能管到才敢這麼大膽，沒有人出手他真的不會記得教訓 」



更可怕的是，有網友反映自己曾受到外賣員的騷擾，但不論遇到是打電話、手機messenger騷擾還是當面搭訕，向平台投訴的結果永遠只有將外賣員調離，而不是開除！該網友還表示，自己已經盡力保護自己，但受到騷擾時卻還得向客服「發誓」自己沒有讓對方有機可乘：

客服會一直問你：請問你有從中感受到性意圖嗎？你接觸時有和對方聊天嗎？

不但不譴責騷擾犯，還想找顧客被騷擾的原因：「平台到底有沒有要嚴厲處分？不是說不容許違規的外賣員？」

