28歲水電師傅被女友嫌棄　狂拿身邊Sales健身教練「優質男」比較

一名網友是台灣水電工程師，年收入約200~300萬（台幣，下同，約52~79萬港元），卻一直被女友嫌棄，不相信他有這種收入，甚至一直拿身邊朋友和他比較，令他氣到想分手放生。

28歲男做水電師傅年收這個數被女友嫌棄 狂拿身邊「優質男」比較（01製圖）

網民一面倒批原Po女友不識貨：Sales跟健身教練才不穩定（點圖放大看原文全文及網友留言）：

一名網友在Dcard「感情板」發文，他的工作是在做水電工程，女友一直嫌棄他28歲了怎麼不去學點東西，找好一點的工作，但他認為自己的職業是技術性工作，且自己接工程年收入有200至300萬，雖然不算高但已經算好了，跟女友分析後對方仍不相信，認為不可能有這種收入。

原po女友身邊的男閨密或男性朋友都做設計師、保險、汽車銷售員、工程師、健身教練或自己開店，年薪從150~400萬（39~104萬港元）都有，女友一直拿他們和他比較，令原po不禁直呼：

那麼優秀你去跟他們在一起啊！

認為自己一直都在拚事業。

網友紛紛表示：

「我怎麼覺得你的工作比較好」

「都想好了就分啊，找個能理解自己的，價值觀不一樣很難在一起」

「做銷售員跟健身教練才不穩定吧」

「你女友收入呢？200萬還會嫌你薪水太少，這女的根本不愛你，只是想找ATM，你沒有自己的尊嚴嗎？還要跟這種人在一起也蠻好笑的」

「她只是覺得你工作不體面，出去沒面子，年收200~300很厲害！這種不識貨的女友還是放生吧」

「職業濾鏡」

「做工沒有不好，這種體力活很令人敬佩，不但累有時候還很危險，而且你的薪水算不錯了，水電超專業，以後是稀缺型人才」



有網友則分享經驗：

「我一些水電朋友生活都不錯耶，都各自買樓、買車了」

「我覺得會做水電的男人很讚，之前前男友對未來沒方向感就希望他去學做水電，雖然真的很辛苦，但做這行不用怕沒未來，有一技之長，還能賺錢多多，就算之後不做師傅，家裡水電壞了也不用擔心」



有網友表示，水電工程要有技術還要有腦袋，自己接案子不用被剝皮，時間又可彈性利用：

我跟老公就是在過年前一個禮拜出去玩，都不用過年跟人家大塞車，而且收入挺好的啊！

