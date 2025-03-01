鑽石山老翁疑偷自提店2快件！店主曝CCTV促歸還　網民提1點估誤會

到底是無心之失，還是故意為之？鑽石山啟鑽苑商場有提供快遞自取服務的文具店負責人指，日前被1名老翁偷走店內2件快件，遂在網上公開閉路電視畫面，以及老翁相貌，籲認識對方人士通知他盡快返回店內歸還快件，否則將會報警處理。



有網民支持店方報警，認為盜竊行為不能姑息；但有人覺得是誤會一場，又認出老翁於新浦崗「執紙皮」，估計「佢係唔係以為垃圾」。惟有網民反駁，「返去發現唔係垃圾正路歸還，唔歸還都知咩事啦」、「伯伯成車都係紙皮，唔會無啦啦執『垃圾』囉，一袋垃圾入面有幾多紙同鋁罐」。



鑽石山有提供快遞自取服務的文具店，疑被老翁偷走店內2件快件。（FB「黃大仙區友」圖片）

鑽石山提供快遞自取文具店 疑被盜走2件快件

該文具店的負責人於2月24日晚在facebook群組「黃大仙區友」發帖，並上傳2張店外閉路電視畫面的截圖，指控相中老伯涉嫌偷走店內快件。從截圖所見，事發近下午5時，老伯原本拉着載有大量紙皮拖車經過樓主店舖門外；另一張圖片則顯示他手持2大袋類似麻包袋的物件離開，相信正是樓主指被偷走的2件快件。

老伯拉着載有大量紙皮拖車，經過樓主店舖門外。（FB「黃大仙區友」圖片）

他手持2大袋麻包袋物件離開，相信是樓主指被偷走的2件快件。（FB「黃大仙區友」圖片）

負責人貼出CCTV畫面促盡快歸還

樓主事後在網上公開貼出老伯照片，呼籲若有街坊認識對方，通知他歸還快件，否則他只能報警處理。記者翻查群組以及樓主帳號，至2月28日下午，樓主仍未有就更新事件後續，未知是老伯已歸還快件，還是另有原因。

網民力撐店方報警

有網民認為無論任何年紀，盜竊行為都不能姑息，故建議樓主報警，「老人壞了抑或壞人老了」、「支持你報警！使咩佢自首」。但有留言認為報警都無用，「阿伯超過65歲，警司警戒（就）完」、「呢啲只係小case，通常落簿備案算」、「我都有同樣事件，都有高清CCTV，警察覆我證據不足」、「我試過叫速遞放門口俾人偷咗，執法機構話：『係你唔好好放好啲財物，所以俾人拎走你都有責任，無得追究』」。

估計是一場誤會？

不過有人另有看法，相信事件純屬一場誤會，「伯伯攞住架車仔，全部紙皮，明顯係拾荒者」、「佢執紙皮，你去新浦崗工廠區收紙皮舖捕佢」、「好多人買淘寶，棄置垃圾就係咁嘅樣」、「佢係唔係以為垃圾」。

網民提質疑：袋嘢開過未，係咪垃圾基本會知

惟被更多網民留言反駁，並提出多項質疑，「點會入人哋舖頭拎人哋啲件，啲嘢唔係放門口，係放舖頭入邊」、「袋嘢開過未，係咪垃圾基本會知」、「返去發現唔係垃圾正路歸還，唔歸還都知咩事啦」、「伯伯成車都係紙皮，唔會無啦啦執『垃圾』囉，一袋垃圾入面有幾多紙同鋁罐？直接抽垃圾桶唔係高效益啲？使乜走去收人哋舖頭門口（垃圾）」。

（facebook「黃大仙區友」）