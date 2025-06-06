又胃痛？醫生點名5類人最易胃痛　提醒：咖啡太多易胃酸倒流

又胃痛？不少香港人長期因工作熬夜、暴飲暴食，導致胃部不適。有台灣醫生於網上發文分享，有5類人容易被胃部問題困擾，包括壓力大、飲食不規律、愛吃刺激性食物、過度飲酒和長期不當使用藥物的人也易有胃痛、胃脹不適等症狀，建議大家要注意生活及飲食習慣。如需長時間使用胃藥，務必遵從醫囑。



台灣腸胃科鄭泓志醫生指出5類人容易被胃痛問題困擾。（影片截圖）

超過80%人有胃痛經驗

台灣腸胃科鄭泓志醫生於社交平台分享，逾八成都市人有胃痛經驗，不少人有急性及慢性胃炎、功能性消化不良、胃酸倒流等腸胃問題，導致胃痛、胃脹不適等症狀。

5類人易有胃痛問題

鄭泓志首先指出「壓力大者」因容易焦慮緊張，從而影響胃部正常運作，他鼓勵若容易感到有壓力，可透過深呼吸、運動及進行感興趣活動以釋放壓力。其次是「飲食不規律者」，鄭泓志表示長時間不進食、暴飲暴食、進食速度太快都會讓腸胃出現問題，建議大眾日常要均衡飲食、3餐定時定量及細嚼慢嚥，避過多食物造成胃部負擔。

長期服用止痛藥對胃造成傷害

鄭泓志亦指出刺激性食物容易刺激胃黏膜，建議大眾少吃太過辣、過酸食物，咖啡喝太多則會造成胃酸倒流，1天應以1杯為限，不宜攝取過量。

另外他指出酒精也會對胃黏膜造成刺激，切記喝酒要適量，增加胃痛風險。同時提出長期不當使用藥物，如止痛藥、抗生素都會對胃黏膜造成傷害，若需要長時間使用此類藥物，務必遵從醫囑。

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