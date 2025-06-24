摸肚皮痛到哭！大叔腹痛多天險喪命　急送院確診1病　需切腸保命

【腸胃／憩室炎／腸胃疾病】台灣1名65歲男子腹痛多日，甚至「摸肚皮都痛到哭」，被家人送院診斷後，他確診憩室炎併發腸穿孔，需要進行緊急手術，切除部份大腸才保住性命，醫生指若病情再被拖延，恐引發敗血症，有生命危險。「憩室炎」主要發生位置在大腸，「憩室」是腸道壁上的小囊袋，一旦憩室受到感染，就會引發憩室炎，由於憩室炎與腸胃疾病症狀相似，許多病人往往自行服藥或未有理會，或會延誤治療。



台灣1名65歲廖姓男子因為連續多日腹痛，經醫生診斷後確認患上憩室炎併發腸穿孔。（示意圖/GettyImages)

連續多日腹痛 患憩室炎併發腸穿孔

台媒報道，65歲廖姓男子早前腹痛多日，甚至到「摸肚皮都痛到哭」的程度，家人得知後立即送他入院。醫生診斷後，確認廖男患上憩室炎併發腸穿孔，需要緊急進行手術，切除部份大腸才保住性命。

亞洲大學附屬醫院大腸直腸外科主治醫生林敬淳受訪時表示，廖男求醫時大腸憩室不僅嚴重發炎且已破裂，導致腸內容物外漏引發腹膜炎，若不及時治療，或會引發敗血症、危及生命。經評估後，廖男接受醫生建議切除部分受損大腸，目前已出院休養。

廖男因憩室炎導致腸穿孔，檢查時發現糞便已經跑到腹腔。（亞洲大學附屬醫院)

憩室炎與腸胃炎相似 易被忽略致惡化

林敬淳指，「憩室炎」是一種消化系統疾病，主要發生位置在大腸。所謂「憩室」，是指腸道壁上的小囊袋，囊袋可因腸內壓力過高或結構因素形成，隨年齡增長，憩室形成機率也會增加。一旦憩室受到感染或發炎，就會引發憩室炎。他指出，一般大腸憩室形成時不會有症狀，許多病人往往因發炎導致疼痛才求醫，進行電腦斷層檢查後才發現憩室存在，僅少數患者需要做手術。

林敬淳醫生強調輕微或中度憩室炎患者可透過抗生素治療，僅少數患者需要做手術。（亞洲大學附屬醫院）

輕微中度憩室炎病人 可透過抗生素治療

林醫生強調，患上輕微或中度憩室炎的病人一般可透過抗生素治療，以控制感染及減輕炎症；若病人感到嚴重疼痛，可使用止痛藥物減輕不適。另外病人亦要調整飲食，初期可實行低渣飲食，減少腸道負擔。大腸憩室炎與眾多腸胃疾病病徵相似，經常被病人誤會是腸胃炎，結果錯失治療時機，造成病情惡化，他建議腸胃出問題時必需求醫。同時他指出，少數大腸憩室炎病患也有患大腸癌風險，建議治療大腸憩室炎周後安排大腸鏡檢查。

攝取高纖維食物減低中招機率

林敬淳呼籲，大家日常應多攝取蔬果或雜糧等高纖維食物，並要定時補充水份，減少患憩室炎風險。如本身有憩室炎病史，腹痛就醫時務必要告知醫生。

（綜合）