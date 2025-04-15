8歲女童內褲驚現血跡！全因這飲食習慣導致性早熟　醫提出3大建議

【性早熟／青春期／減肥】台灣1名8歲女童內褲竟出現血跡，經檢查後發現女童身體質量指數（BMI）高達22.2，已達肥胖標準，同時女童頸後方顏色暗沉、並有乳房開始發育等性早熟症狀。醫生詳細問診發現，女童自小偏好高糖、高油及高精緻澱粉食物，家人以為她吃得「肉肉的」，未留意其身體變化，其實女童體內脂肪過多，瘦素濃度升高，已促使她提早進入青春期，可能會影響其身高發育，甚至增加患糖尿病的風險。



有家長發現自己8歲女童內褲竟有血跡，檢查後發現女童有性早熟症狀。（示意圖/GettyImages)

後頸膚色暗沉、乳房發育等早熟症狀

台媒報道，小兒內分泌暨減重專科醫生王律婷表示，早前有1名8歲女童來到診所就醫，主因是家長發現孩子內褲有血跡，她檢查發現女童身體質量指數（BMI）竟高達22.2，已達肥胖標準。女童後頸餐出現膚色暗沉、乳房發育等性早熟症狀。家長原本以為女童只是「肉肉的」，未留意到其他異常變化。

王醫生問診後，才得知女童愛吃高糖、高油及高精緻澱粉食物，早餐多以多士或饅頭配調味乳為正餐；下午茶則喜愛吃蛋糕、麵包、餅乾，幾乎不吃菜，飲食習慣高熱量少膳食纖維，使體內脂肪過多，導致體重遠超出生長曲線。而女童體內脂肪過多令瘦素濃度升高，導致提早進入青春期。

《BMCpediatrics》醫學期刊研究，肥胖兒童發展中樞性性早熟風險約為正常體重兒童2倍，過量瘦素可導致生長板加速密合，影響身高。（AI生成圖片）

肥胖兒童早熟風險約高2倍

據《BMCpediatrics》醫學期刊研究，超重、肥胖兒童發展中樞性性早熟（CPP）的風險約為正常體重兒童2倍，過量瘦素可導致生長板加速密合，影響身高發育。與此同時，兒童青春期胰島素阻抗會升高，這與肥胖問題相互影響，可能進一步影響血糖及脂肪代謝。雖然肥胖兒童有機會提早長高，但生長板的提前閉合會導致他們最終的成年身高受到影響，同時也面臨糖尿病的風險。

醫生建議可從3方面着手

王醫生表示，世界肥胖聯盟官方期刊《肥胖評論》研究顯示，兒童或青少年時期肥胖的孩子，成年後持續肥胖的機率高達5倍。她建議預防兒童肥胖應從飲食、運動、睡眠以下3方面着手：

1. 吃對不吃多：

選擇高營養、低糖飲食，適量補充維生素D、鋅、鈣、魚油與葉酸。

2. 建立運動習慣：

每週至少運動3次，每次1小時以上。可選擇跑步、腳踏車等有氧運動，或透過跳繩、足球等鍛鍊肌力。

3. 10點前就寢：

充足睡眠不僅有助於記憶與學習，也影響生長發育。學齡兒童與青少年應確保每晚10點至早上7點的睡眠時間，以降低肥胖風險。

（綜合）