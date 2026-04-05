私補Miss見學生用Hermès年年旅遊坦言心理不平衡：我從小常被家暴

望塵莫及？一名台灣女網友在Dcard透露，接的補習學生家境優渥，父母畢業名校，家世背景強大。



學生也曾分享家裡年年出國、學習各種才藝的經驗，而且想學什麼或想擁有什麼都不需擔心，甚至年紀小小就擁有Hermès愛馬仕等精品，懸殊差距讓事主不禁羨慕這位被愛包圍的孩子。

示意圖（《威威闊少爺》（Richie Rich）劇照）

她說明，學生父母皆畢業於國外名校，一家住在台北高級住宅區，還在念中學的學生已經環遊世界得差不多，平時也有鋼琴、小提琴等才藝課。

她補充，學生父母講話非常溫柔，財力雄厚卻不失氣質，對話內容多是科技業、投資或股票等。學生在英語系國家出生長大，因為父親工作關係才回台灣，就讀國際學校。

事主指自己小時候經常遭家暴、言語虐待。（Dcard）

事主反觀自己從小不僅是隔代教養，還是高風險家庭。她回憶小時候經常遭家暴、言語虐待，也導致自已一直沒自信。學生從小就什麼都能學，想要的東西也都有，甚至還能用愛馬仕等精品包，備受父母寵愛。

她說雖然慶幸能被聘用，但看到這樣懸殊的差距還是忍不住幻想，希望自己也能出生在這樣被愛圍繞的家庭。

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貼文曝光後，網友留言安慰：

「起跑點從來不是齊頭式平等，但是妳把自己過得很好，也是很優秀的人」

「妳也很棒，才會被選中當家教的」



不少人留言安慰。（Dcard）

也有不少人感嘆：

「每次接家教遇到那種資源很多又溫暖，有愛、情緒穩定的家庭都好羨慕」

「寒窗苦讀怎麼比得過人家三代從商」

「有些人的理所當然，是很多人求而不得的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】