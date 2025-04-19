仁愛堂全線中醫醫療車設「AED」　中醫師替途人急救成功拯救生命

仁愛堂積極配合消防處「AED 睇得到用得到」計劃，由2024年第二季開始首創在全線流動中醫醫療車上裝設AED，構建流動AED社區安全網。早前，仁愛堂醫療服務科註冊中醫師黃濼洛當值期間首次使用醫療車上設置AED迅捷扶危，其臨危不亂的應變，充分展現作為醫者的專業及承擔。



註冊中醫師黃濼洛以服務社群為己任。（仁愛堂提供）

全線流動中醫醫療車上裝設AED。（仁愛堂提供）

仁愛堂管理層特別嘉許黃濼洛中醫師，表揚她的無私精神及勇氣。 （仁愛堂提供）

黃濼洛中醫師於仁愛堂圓玄學院第五流動中醫醫療車駐診，她在2024年9月某天下午當值期間聽到車外傳來巨響，並發現有人躺在地面，迅即指示車上的中藥配藥員兼車長黃兆文致電報警。警方及消防人員在電話中告知黃醫師可先用醫療車上的AED救治傷者。「我曾參加急救及AED使用的培訓，當時沒有多想，只知道要救人要緊。」黃醫師憶述道，她馬上拿取車上的AED救人，黃車長則從旁協助，爭取在「黃金時間」內救治傷者，增加搶救機會。

中醫師用AED替迷人急救

當事出突然，要在千鈞一髮間進行搶救，實在會令人措手不及，幸好醫療車已設置AED，加上黃醫師在大學讀中醫時同時修讀急救，又參加了2024年初由仁愛堂與香港消防處消防及救護學院（社區教育）合辦的「擊活人心 - 心肺復甦法及自動心臟除顫器課程」，加深了急救記憶，所以她在突發情況下，便能即時作出迅速反應。

黃濼洛中醫師 (左一) 與葉永章中醫師 (中間) 於2024年初參加「擊活人心 - 心肺復甦法及自動心臟除顫器課程」。（仁愛堂提供）

學習急救的重要

黃醫師指現時仁愛堂流動中醫醫療車的足跡遍佈全港九新界各區，車上增設AED能於市民需要急救時緊急應用，減低意外死亡風險，然而一般市民都未必認識AED的操作及懂得心肺復甦法。黃醫師希望能夠透過自己的經歷，鼓勵更多人學習急救技巧，讓社區救援能力提升。她表示：「學習急救或接受相關培訓很重要，有助突發情況下加強應變能力，即時為有需要的人在最短時間內進行急救，把傷害減至最低。」黃醫師希望更多市民都能學習AED的操作及急救知識，把握救人的黃金機會。

仁愛堂第46屆董事局何俊亨主席 (右四) 代表仁愛堂出席「有心救心」應急嘉年華頒獎禮，接受「有心機構」全年大獎。（仁愛堂提供）

仁愛堂全線醫療車已裝設AED

現時，仁愛堂全線醫療車服務點連同中醫診所、體育館、培訓中心等服務單位均已裝設AED，市民可瀏覽消防處「AED搵得到」網站 取得相關資訊。早前仁愛堂更榮獲消防處特別設立的「有心機構」全年大獎，肯定仁愛堂的貢獻。