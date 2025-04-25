網紅「甜妹」截肢懷孕遭網暴咒生怪胎　丈夫：有子宮就有資格當媽

生兒育女是很多夫婦的願望。內地00後女網紅「甜妹」因3歲時發生意外導致雙手前臂被截肢，她常在網上分享與丈夫日常生活，而甜妹亦鍛鍊出生活能力，梳洗、煮飯等活動自如。其丈夫早前分享甜妹懷孕的歷程，竟引來網民質疑他們是否適合生育，甚至擔心甜妹「生怪胎」，對於被網暴，丈夫反擊網民「好自為之」，又指「只要有子宮，就有資格做母親」。



00後女網紅「甜妹」懷孕遭網暴。（影片截圖）

「甜妹」與丈夫不昤在網上社交平台分享懷孕點滴。（影片截圖）

「甜妹」3歲時遇意外須截肢，但無損她日常的自理能力。（影片截圖）

夫婦將在今年5月迎來第一胎。（影片截圖）

「甜妹」與丈夫不昤在網上社交平台分享懷孕點滴。（影片截圖）

綜合內地媒體報道，00後陳姓女子「甜妹」是湖南人，與丈夫居於福建晉江。她在3歲時因遇意外墜入石灰池遭燒傷，導致要截去雙手前臂。

「甜妹」與丈夫去年結婚 預產期在今年5月

甜妹與謝姓丈夫在直播公司工作時相識，謝男在公司負責營運，甜妹是在短視頻平台直播唱歌。謝男表示欣賞甜妹很有耐心的性格，加上長得漂亮，2人於去年結婚，甜妹在同年8月懷孕，預產期在今年5月。

甜妹和丈夫不時在抖音分享產檢、沖奶粉等備產生活，雖然她沒有雙手掌，但生活能自理。謝男表示，在甜妹懷孕之前，她在行動上和正常人沒有分別，只是做事慢一點，可以自己化妝、煮飯。懷孕之後肚子變大了，手因為比別人短，上廁所不方便，需要有專人照顧之外，以及曾有羊水不足和營養不良等問題，與一般孕婦無異。

「甜妹」與丈夫不昤在網上社交平台分享懷孕點滴。（影片截圖）

網民留言惡意詛咒「甜妹」生怪胎。（影片截圖）

網民留言惡意詛咒「生怪胎」

本來夫婦迎接小生命到來是充滿喜悅的事，可是有網民留言惡意批評他們，指甜妹自己應付生活尚且勉強，根本沒有能照顧寶寶，「生下來也會很辛苦」、「有子宮，無小腦」，甚至有人更質疑她有嚴重缺憾，咒她「生怪胎」。

丈夫反擊「只要有子宮，就有資格做母親」。（影片截圖）

丈夫反擊「只要有子宮，就有資格做母親」。（影片截圖）

丈夫反擊「只要有子宮，就有資格做母親」。（影片截圖）

丈夫希望網民摒棄偏見正確地看待殘疾人士，給予妻子和家人更多關愛。（影片截圖）

丈夫反擊：只要有子宮，就有資格做母親

謝男指他們經濟良好，有能力養活1個孩子，他會努力照顧妻子及孩子。對於那些惡言網暴，他認為這些人太過分，「他們謹言慎行，好自為之！」，甚至這樣反擊「只要有子宮，就有資格做母親」，他亦希望大家摒棄偏見正確地看待殘疾人士，給予妻子和家人更多關愛。