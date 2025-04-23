「天空笑臉」繼2008年後4/25有望重現　把握黃金1小時觀賞奇景

還記得多年前的「天空笑臉」嗎？在星星與月亮的排列巧合下，再加上剛好進入上弦月或下弦月的月相，組合起來就是一張笑臉，彷彿天空在對著人們微笑。這樣的天文景觀曾出現在2008年，近日這張屬於天空的笑臉又有機會重現，快來看看如何才能觀賞這個難得一見的奇觀！



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4月25日迎「雙星合月」天象 可能出現「天空笑臉」

根據臺北市立天文科學教育館資料，4月25日即將迎來「金星合月」及「土星合月」的天象。「合月」意指某行星和月球在天球上的赤經經度相同，視覺上也會和月球較為接近。本次金星合月為25日上午9時21分，土星合月則發生在中午12時13分左右；由於兩星合月的時間正好在白天，因此臺北市立天文館建議民於可在25日「日出前」朝東方地平線方向欣賞，屆時月球會剛好位於金星和土星之間。

由於這次的兩星合月剛好遇上月相進入下弦月，再加上月亮會出現在金星和土星之間，宛如微笑弧度的下弦月再加上像是眼睛的兩顆星星，排列起來可能組成一張笑臉，因此不少人認為4月25日當天會出現難得一見的「天空笑臉」，據《People》報導，世界各地都有機會看見。理想的時間大約落在日出前的5時後至6時前左右，望向東方有機會在地平線附近看見微笑的天空。

土星亮度較暗、時間接近日出 「天空笑臉」可能不明顯

不過，「天空笑臉」可能會不太明顯，臺北市立天文館表示，23日至26日金星將來到近期最大亮度-4.8等，但土星的亮度較暗，僅有約1.2等。據《BBC Sky at Night Magazine》報導，由於和金星及月亮相比土星較暗，再加上升起的時間接近日出，因此可能更難被看見，若想看到「天空笑臉」，需要有清晰無遮擋的東方地平線及晴朗的天氣，符合這些條件才較容易觀測。

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雖然如此，還是有許多人非常期待天空笑臉的出現。過去這樣的笑臉曾出現在2008年12月1日，當時為木星、金星合月，再加上上弦月的月相，恰巧形成一張笑臉；出現這個天象的時間點正好是傍晚，當時天氣晴朗，因此許多民眾都一同見證了這張難得一見的天空笑臉。這次的天空笑臉將出現在4月25日，僅管土星可能造成笑臉不明顯，根據氣象預報當天也有高機率天候不佳，但還是有許多人已經準備要一睹天空的浪漫微笑。

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天空笑臉（Smiley Face）

【可能出現時間】

2025年4月25日05:00後至日出前

【觀測方向】

朝向東方地平線附近天空觀測

【觀測條件】

視野寬闊無遮擋、天氣晴朗、無光害

【相關天象】

金星合月、土星合月

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