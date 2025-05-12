怒火母親節！港女食店多次被叫轉枱感厭煩　員工因發現1事才收聲

慶祝母親節食到一肚氣！有港女在網上發文大呻，與奶奶及女兒到元朗1間潮州菜館吃晚飯慶祝母親節，她們被安排坐了一張中型枱，吃到一半時，卻有店員以「開錯枱」為由不斷要求她們調到一張細枱，讓港女感到厭煩。她認為「錯不在我方」，決定以不變應萬變，幸而有另一位職員指出「開錯位」的人是老闆，要求調位的店員才收聲，然而港女不忿表示，「真係唔好怪人北上消費，起碼食餐飯唔使食到好似流水席咁先」。



不少網民認為店員離譜，「係香港先會出現呢啲野，錢可以搵，但畀啲尊嚴食客得唔得，食食下叫人搬枱」、「某啲食肆食相真係好難睇」。



港女與奶奶及女兒慶祝母親節，吃到一半被店員多次催促轉枱而不滿。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有港女在Threads上發文，大呻母親節食飯的不快經歷，「想知係咪得香港先咁黐線，係餐廳食到一半俾侍應叫搬枱」。樓主指與奶奶及女兒3人叫了4個餸，吃到一半時，有中年男店員要求她們「搬過隔籬再隔離嘅細枱」，樓主有感食到一半不太想搬而拒絕，但該男員工指是其他店員「開錯位」，重複要求樓主調位。樓主感到奇怪，因入座後有不同員工服務過她們，如「開錯位」會一早提出調位要求，「要等到客人食咗一半先叫調位？」。

樓主認為出錯並非她的責任，因此不調位，其間有一張細枱及中枱無人坐，男店員仍與樓主拉鋸，直至一位女店員表示「唔好嘈啦，張枱係老闆開畀佢哋」，男店員才「細聲X住走」。樓主大感不滿「真係唔好怪人北上消費，起碼食餐飯唔使食到好似流水席咁先」。

不少網民也認為店員做法離譜。（《愛回家之開心速遞》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為店員離譜，「係香港先會出現呢啲嘢，錢可以搵，但畀啲尊嚴食客得唔得，食食下叫人搬枱」、「某啲食肆食相真係好難睇」、「如果好有禮貌咁問，唔好意思，今日比較忙，請問你哋介唔介意調一調，應該好多人都肯調，或者送杯嘢飲，送個小食，咁正常都肯調，但態度咁，老虎X都唔會理佢」。

有人也有同類經歷，「昨日個員工差在未夾我哋過去，最後仲要望到佢X住我哋走，呢啲已經稱唔上服務質素，係連服務都無」。有人認為只要店家「識做」也無所謂，「我都試過類似嘅情況 ，1條友去食飯，搬咗2次之後，有人叫我搬第三次（每次都唔同人叫）話唔好了，我話冇所謂， 最後埋單餐廳都識做八折咗」。