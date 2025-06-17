最誇霸王餐？荃灣6女咁做無付款　CCTV曝光驚人畫面　身份惹關注

【霸王餐】吃飯要付款是常識吧？荃灣甜品店Sweetheart於社交平台發布閉路電視（CCTV）截圖尋人，指有6名女客人日前吃完甜品後前後腳離開，沒有付款，過程全被拍下。店方表示，深信相關客人是「無心之失」，希望她們儘快回來付款。



帖文引來網民熱議，批評6人離譜，「唔可能無人忘記畀錢囉，大人大者」、「六個都唔記得畀錢？蛇鼠一鍋」，又呼籲店方報警，「報警啦仲等」。亦有網民關注6女身份，「感覺遊客feel」。



荃灣甜品店Sweetheart發布閉路電視截圖尋人，指有6名女客人日前吃完甜品後前後腳離開，沒有付款。（sweetheartsuenwan／Threads）

「小店的呼籲，望客人盡快回來付款」。荃灣甜品店Sweetheart於6月17日（星期二）在社交平台Threads發布閉路電視（CCTV）截圖，指6月6日（星期五）晚上，有6名女客人享用完甜品後，沒有付款就離開。

CCTV直擊！6白衣女前後腳離開無付款

閉路電視截圖看到，6名穿白色短袖上衣的女客人，前後腳離開店舖，卻沒有付款。

閉路電視截圖看到，6名穿白色短袖上衣的女客人，前後腳離開店舖，沒有付款。（sweetheartsuenwan／Threads）

閉路電視截圖看到，6名穿白色短袖上衣的女客人，前後腳離開店舖，沒有付款。（sweetheartsuenwan／Threads）

閉路電視截圖看到，6名穿白色短袖上衣的女客人，前後腳離開店舖，沒有付款。（sweetheartsuenwan／Threads）

閉路電視截圖看到，6名穿白色短袖上衣的女客人，前後腳離開店舖，沒有付款。（sweetheartsuenwan／Threads）

店方籲6女盡快回店付款

店方表示，同事發現後已經即時翻看閉路電視，清晰拍攝了6名女人相繼離開但沒有付款畫面，呼籲相關客人盡快回來付款，「我哋深信客人係無心之失」。

店方呼籲相關客人盡快回來付款，「我哋深信客人係無心之失」。（sweetheartsuenwan／Threads）

網民籲報警

網民看過帖文批評6人離譜，「個個都後數？」、「唔可能無人忘記畀錢囉，大人大者」、「六個都唔記得畀錢？蛇鼠一鍋」，又呼籲店方報警，「報警啦仲等」。但亦有網民認為可能並非有意「走數」，「好難6個一齊走數，唔小心啫」。另有網民關注6女身份，「感覺遊客feel」。

也有網民建議店方轉用「先付款」方式，避免「霸王餐」，「我去過其他甜品店，都係要先付款，可能就係要避免有客人走數」、「店家辛苦作生意，可以客人點餐完成後，立即收費，避免沒繳費離場」、「而家都係點餐付款先出餐，食霸王餐嘅人太多啦」。