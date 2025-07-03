為避7/5去旅行　網紅長途機遇最臭大媽發癲　難忍12小時加價換位

愛莉莎莎1日在社群網站寫下「去避7/5預言」後，便開啟搭乘長達12小時航程。未料途中接連遇上各式各樣的乘客，讓她無奈地大吐苦水：「黑粉昨天改了我的飛機餐，今天我甚至懷疑是不是放了一個瘋子在我旁邊？」



愛莉莎莎1日在社群網站寫下「去避7/5預言」後，便開啟搭乘長達12小時航程。（IG@goodalicia）

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愛莉莎莎透露一上飛機就聞到強烈異味，「很像流浪漢的味道，很濃，不知道到底幾天沒洗澡，一直抓抓抓」，這些舉動已經快逼瘋她，未料對方接著開始霸佔中間的空位之外：

「還把她的臭頭臭腳放上來，起飛後還開始發瘋，對空氣狂飆罵不知道哪國語言。」



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幸好星宇航空的服務很好，愛莉莎莎說道，「那個大嬸一發瘋我立刻衝去找空姐求助。」空姐立刻幫她調整座位：

「換到經濟艙唯一的空位，是前面第一排加價區還剩一個位子。我快嚇瘋！」



原以為換了座位就能好好休息，不料愛莉莎莎吃完飯、熄燈準備睡覺時，椅背竟被後座乘客直接推起，只好耐心等待對方入睡再倒椅，卻再度被干擾：

「我就再往後倒沒想到又被推起來，看起來明明是台灣人，但她說『up』。」



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愛莉莎莎決定正面回應，用英文表達自身需求，「這個椅子就是設計可以倒下來的，這是長途飛機，現在是睡覺時間。我、需、要、睡、覺，I NEED TO SLEEP」，對方這才作罷，讓她總算能休息片刻：

「一趟飛機遇到一堆奇形怪狀。」



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愛莉莎莎IG全文：

那位大嬸一上飛機

我就聞到很像流浪漢的味道 很濃

不知道到底幾天沒洗澡 一直抓抓抓

我已經想說我快要瘋了

12個小時的飛機…..而且滿機

然後她開始霸佔我們中間的空位

把她的臭頭臭腳放上來

起飛後還開始發瘋

對空氣狂飆罵不知道哪國語言

好險星宇航空的服務真的很好

那個大嬸一發瘋我立刻衝去找空姐求助

空姐立馬幫我換到經濟艙唯一的空位

是前面第一排加價區還剩一個位子

TMD我快嚇瘋

然後吃完飯後熄燈時

我把椅子往後倒準備屌睡一波

沒想到後面的阿姨竟然用手把我椅背推回來

我想說再等她一下她睡了應該就不會雞歪了

我等了半小時看她已閉眼

我就再往後倒沒想到又被推起來 看起來明明是台灣人 但她說”up”

我用英文跟她說

「這個椅子就是設計可以倒下來的

這是長途飛機 現在是睡覺時間

我 需 要 睡 覺 I NEEDTO SLEEP」

她才放棄弄我

一趟飛機遇到一堆奇形怪狀



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】